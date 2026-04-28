Adorni quemó droga: aparición antes de comparecer en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezaron este lunes un operativo de destrucción de estupefacientes y precursores químicos en la planta de Grupo Pelco S.A., en El Talar, provincia de Buenos Aires. El acto se produjo horas antes de que Adorni deba presentarse ante el Congreso.

Del procedimiento participaron el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y el director de Narcotráfico y Delitos Conexos de la DGA-ARCA, Diego Pérez Escobar.

Se destruyeron más de 800 kilogramos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, junto con más de 1.800 kilogramos de precursores químicos —soda cáustica, acetona, éter y ácidos— utilizados para la elaboración de estupefacientes. El material incinerado tiene un valor estimado superior a los 4.000 millones de pesos en el mercado ilegal. Su destrucción, según el Gobierno, implica la eliminación directa de recursos económicos, logísticos y operativos de las organizaciones criminales.

Estos procedimientos constituyen la etapa final de un proceso que incluye investigaciones judiciales, operativos de incautación y desarticulación de redes delictivas, con el objetivo de garantizar que la droga secuestrada no regrese al circuito ilegal.

Desde el inicio de la gestión se realizaron 281 procedimientos de destrucción en todo el país, con un total aproximado de 290 toneladas de sustancias ilegales eliminadas. En 2025, las incautaciones de cocaína alcanzaron los 13.476 kilogramos, el mayor registro histórico en la Argentina, con un incremento del 14% respecto al año anterior. En los últimos dos años se decomisaron más de 25.000 kilogramos, superando el total incautado entre 2020 y 2023.

Las incautaciones de marihuana también registraron un aumento del 4%, mientras que en drogas sintéticas el crecimiento fue del 58% en comparación con toda la gestión previa. En paralelo, en 2025 se realizaron 28.004 procedimientos antidroga (+9%) y se detuvo a 28.676 personas por infracción a la Ley de Estupefacientes (+18%).

En la provincia de Buenos Aires, las incautaciones de cocaína superaron las 2 toneladas durante 2025, lo que representa un incremento del 257% respecto del año anterior.

La elección del momento no parece casual. La aparición pública de Adorni junto a un operativo de alto impacto visual —toneladas de droga incinerada, fuerzas federales, cifras récord— funciona como una puesta en escena que el Gobierno llega al Congreso con gestión para mostrar. Ante legisladores que podrían someterlo a preguntas incómodas sobre otros frentes, el jefe de Gabinete se presenta con un activo concreto: los números antidroga más altos de la historia argentina.