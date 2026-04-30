Vendetta libertaria contra Marcela Pagano: la acusan de enriquecimiento ilícito

El mismo día en que Marcela Pagano se presentaba en los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su denuncia por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, una quincena de diputados de La Libertad Avanza le devolvía el golpe con una denuncia penal en su contra por los mismos delitos. La sincronía difícilmente fue casual.

La presentación fue radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini. Los legisladores acusan a Pagano de "omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito de funcionario público". El escrito también apunta contra su pareja, el abogado Franco Bindi, al que señalan como "instigador y cómplice necesario" en los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles.

Entre los firmantes figuran Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Carlos Zapata, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Eliana Bruno y otros nueve legisladores del bloque oficialista. El eje del planteo se concentra en una presunta falta de correspondencia entre los bienes declarados y la evolución patrimonial de la diputada, lo que habilitaría además la figura de omisión maliciosa y ampliaría el alcance de la eventual investigación hacia posibles maniobras sobre recursos del Estado.

Pagano no estuvo en el Congreso durante la sesión informativa de Adorni y respondió a la acusación con un argumento jurídico: "Como diputada nacional no administro fondos públicos, ni presupuesto, ni firmo licitaciones, ni ninguna otra actividad que tenga relación con la administración de patrimonio del Estado". La exlibertaria, enfrentada con la conducción del bloque desde hace meses, interpreta la maniobra como una represalia directa por su rol activo en la causa contra el jefe de Gabinete.