El diputado socialista Esteban Paulón causó furor con su pochoclera en el Congreso

El diputado santafesino Esteban Paulón llegó al recinto con un delantal, una máquina pochoclera y bolsas para repartir, en una intervención humorística que tomó por sorpresa a colegas y periodistas antes del inicio del informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. La escena se viralizó de inmediato y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada.

El origen de todo fue una frase de Martín Menem. El presidente de la Cámara había anticipado que la sesión sería "picante" y sugirió, en tono coloquial, "comprar pochoclos". Paulón tomó la sugerencia al pie de la letra y la convirtió en una intervención política en clave irónica: si Menem prometía espectáculo, él se encargaría de proveer el refrigerio.

Con delantal puesto y máquina en mano, el legislador del Partido Socialista recorrió el recinto fotografiándose con distintos diputados de la oposición mientras repartía pochoclos entre sus colegas. La puesta en escena generó risas, aplausos y no pocas miradas cómplices en las bancas. Pero el momento cumbre llegó cuando Paulón se acercó personalmente al estrado de Menem y le ofreció un paquete, cerrando el chiste frente a todo el cuerpo legislativo. El presidente de la Cámara lo recibió.

La jornada estaba atravesada por una fuerte carga política: la oposición llegó con carteles, consignas y una batería de preguntas para interpelar al jefe de Gabinete sobre los principales conflictos de la gestión de Javier Milei. En ese marco, la pochoclera de Paulón funcionó como válvula de distensión antes de que comenzara la tensión real.

La intervención del diputado santafesino no fue la única "perlita" de la sesión, pero sí la que más repercusión tuvo en redes sociales, donde el video de su recorrida por el recinto acumuló miles de reproducciones en pocas horas.