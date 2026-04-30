Tras las muestras de apoyo, Adorni agradece "al mejor gabinete de la historia de la humanidad"

Luego de presentar su Informe de Gestión ante la Cámara de Diputados —en medio de las causas judiciales que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito—, Manuel Adorni agradeció el respaldo masivo de sus colegas con una frase que no pasó desapercibida: "El mejor gabinete de la historia de la humanidad", escribió en X junto a la foto que minutos antes había sacudido las redes.

La postal ya estaba pactada de antemano, según reconocieron fuentes del Gobierno. Antes de que comenzara la sesión informativa, Javier Milei encabezó una caravana de ministros y funcionarios que llegó al Palacio del Congreso pasadas las 10 de la mañana. Todos fueron recibidos por el titular de la Cámara, Martín Menem, quien los condujo a su despacho, donde esperaba Adorni. Allí se tomaron la foto y grabaron un video que la Secretaría de Comunicación y Medios difundió de inmediato, musicalizado con el tema de Rocky.

La concurrencia fue descripta como un hecho sin precedentes en la historia legislativa argentina: las presentaciones de los jefes de Gabinete nunca habían reunido una comitiva de semejante magnitud. Posaron junto a Adorni, entre otros, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Karina Milei, Diego Santilli, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. "Equipo listo para la presentación del Informe de Gestión. Viva La Libertad Carajo", publicó la cuenta oficial de La Libertad Avanza.

La escena, sin embargo, contrasta con la dinámica cotidiana puertas adentro. Las tensiones entre distintas alas del Gobierno son una constante que ninguna foto logra disimular del todo: varios de los funcionarios que posaron sonrientes ante las cámaras sostienen posiciones encontradas cuando hablan fuera de los micrófonos. El despliegue en el Congreso fue, en ese sentido, tanto un mensaje hacia afuera como un intento de disciplinamiento interno.

El gesto apuntó a despejar cualquier duda sobre el respaldo oficial en un momento en que las internas dentro del Gobierno son moneda corriente y la figura de Adorni había quedado expuesta por sus causas judiciales. Los hermanos Milei, sin embargo, sostuvieron al jefe de Gabinete desde el primer momento. El tuit final de Adorni fue la síntesis de una jornada diseñada para cerrar filas: "Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin."