Adorni presentaría los papeles sobre su patrimonio a días de que empiece el Mundial

En Casa Rosada admiten que Manuel Adorni presentará su declaración jurada recién entre fines de mayo y principios de junio, es decir, a entre 20 y 25 días de hoy. El detalle tiene su propia ironía: el Mundial de fútbol arranca el 11 de junio. Cinco semanas.

El timing contrasta con la promesa del presidente Javier Milei, quien salió a defender a su jefe de Gabinete asegurando que tiene "todas las cosas listas" y que los papeles se presentarían con urgencia. "Los números están en orden y van a ser presentados", sostuvo el mandatario. Sin embargo, en el propio entorno de Adorni reconocen que la presentación formal se demorará bastante más de lo que sugirió su jefe.

La presión para que el funcionario transparente su situación patrimonial escaló después de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le exigiera públicamente que entregara la documentación "de inmediato". El propio Adorni, en su última conferencia, había dicho que presentaría su declaración antes del 31 de julio, el plazo extendido por ARCA, sin mostrar apuro por el desgaste político que genera en el gobierno.

Qué deberá mostrar

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que recae sobre el exvocero apunta a varias inconsistencias: una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, donde un contratista declaró ante la Justicia haber realizado remodelaciones por unos 245.000 dólares cobrados en efectivo y sin factura; un departamento en Caballito adquirido mediante un préstamo atípico otorgado por las propias vendedoras —dos jubiladas que habrían financiado cerca del 90% del precio—; y viajes de alto costo que incluyen traslados en avión privado a Punta del Este y una estadía familiar en Aruba en vuelos de primera clase. También quedó bajo la lupa el episodio del conductor de la TV Pública Marcelo Grandio, vinculado al pago del vuelo al balneario uruguayo.

El Gordo Dan y el fútbol como cortina

Mientras el caso sigue acumulando expedientes, Daniel Parisini, el influencer libertario conocido como El Gordo Dan, salió a agitar en sus redes que "falta poco para el Mundial". No es un dato menor: el fútbol tiene una probada capacidad histórica para desplazar de la agenda pública los problemas que más incomodan al poder. Que la declaración jurada de Adorni —prometida "de inmediato" por Milei— termine llegando justo cuando el mundo esté con los ojos puestos en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá es, cuanto menos, una coincidencia que vale la pena registrar.