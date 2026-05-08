Por qué operaron a Máximo Kirchner

El diputado nacional y líder de La Cámpora Máximo Kirchner fue intervenido quirúrgicamente este viernes en La Plata, la misma ciudad donde nació. Según el parte médico emitido por el hospital, la intervención fue por un cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno localizado en las glándulas parótidas —las glándulas salivales ubicadas a ambos lados de la cara, por delante y debajo de las orejas—. La cirugía era programada y el paciente quedó internado para controles y seguimiento con buena evolución, según firmó el director del establecimiento, el Dr. Roberto D. Martínez.

Minutos antes de ingresar al quirófano, Kirchner publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aludió a la intervención con tono descontracturado. Explicó que venía postergándola por distintas razones y que "el lunes siempre llega, en este caso llegó el viernes". Contó además que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes y le prometió que el domingo podría ver el partido desde su casa. "Está confiado que nos ganan", escribió.

El mensaje político

Pero el posteo tuvo un eje político claro. Kirchner reveló que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quiso acompañarlo y que a él le hubiera gustado tenerla presente. Sin embargo, le pidió que no gestionara ningún permiso de salida. Las razones, dijo, son de principios: "No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia".

En esa línea, el diputado fue más lejos y cuestionó de lleno al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial —a los que escribió deliberadamente en minúscula— a los que acusó de funcionar como "meros instrumentos al servicio del poder económico". Señaló además lo que considera una desigualdad flagrante: mientras a su madre le niegan salidas y le imponen restricciones, más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico sí obtienen permisos del mismo poder judicial. "A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones", escribió.

Kirchner también extendió el argumento más allá de su familia: sostuvo que millones de argentinos no merecen "esta realidad agobiante e injusta", a la que definió como una consecuencia previsible de las políticas del gobierno y de quienes, según él, ayudaron a instalarlas como sentido común.

El posteo cerró con una frase de doble sentido que no pasó desapercibida: "Después de tantas operaciones de prensa…"