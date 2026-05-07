El Financial Times habla de la caída de Milei en las encuestas y de "frustración" social

El Financial Times publicó esta semana un diagnóstico contundente sobre el gobierno de Javier Milei: golpeado por escándalos y con desaceleración económica. No es un medio cualquiera. El diario británico de referencia global en economía y finanzas dedicó un extenso artículo a describir cómo la administración libertaria transita uno de sus peores momentos desde que asumió, con encuestas cayendo en picada y un malestar social que ya resuena más allá de las fronteras.

Los números que cita el FT son elocuentes. La imagen positiva del Presidente cayó del 45% en febrero al 35% en mayo. La confianza en su gestión se desplomó un 12% en abril, su cuarta caída mensual consecutiva, según el índice de la Universidad Torcuato Di Tella. En paralelo, el 61,2% de los argentinos espera que la economía empeore en el próximo año, contra el 43,4% que lo creía en enero. Una diferencia de casi 18 puntos porcentuales en cuatro meses que no augura nada positivo para el oficialismo de cara a las próximas elecciones.

El trasfondo económico es la clave del diagnóstico. El artículo señala que el alivio de los argentinos ante el control de la inflación de tres dígitos se transformó en frustración a medida que la actividad se derrumba en el comercio minorista, la industria manufacturera y los sectores clave. El desempleo trepó al 7,5% en el último trimestre de 2025, la peor cifra para ese período desde 2020, mientras la inflación interanual se mantuvo en el 32,6% en marzo y los salarios reales continúan cayendo.

Sobre ese cuadro, el escándalo de Manuel Adorni funciona como acelerador del desgaste. El FT lo identifica como el factor más perjudicial: la investigación sobre gastos incompatibles con su salario público y sus ahorros declarados tocó una fibra sensible en la sociedad argentina. Un funcionario oficialista resumió el temor interno con una frase que el medio reprodujo: "El caso Adorni está erosionando a todo el gobierno y eclipsando todo el buen trabajo que estamos haciendo". Shila Vilker, de Trespuntozero, fue quirúrgica: la economía es donde el gobierno pierde apoyo, y Adorni es solo un catalizador. Fabio Rodríguez, de M&R Associates, advirtió que Milei debe reequilibrar su política y centrarse en la actividad económica, y hacerlo pronto, si quiere mejorar las cosas antes de las elecciones de 2027.