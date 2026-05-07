El video de un joven "Tronco" Figliuolo tirando un pez al inodoro

Sin dudas, Sergio “Tronco” Figliuolo se convirtió en una de las figuras más singulares del oficialismo al pasar del universo del streaming a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Vinculado desde hace años al conductor Alejandro Fantino y al ecosistema mediático de Neura, su desembarco en la política se produjo de la mano de La Libertad Avanza, espacio con el que ya venía identificado públicamente por su defensa del presidente Javier Milei y su discurso abiertamente antikirchnerista.

Figliuolo accedió al Congreso al integrar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2025. Ocupó el puesto número once de la nómina y consiguió ingresar gracias al caudal de votos obtenido por el oficialismo en territorio bonaerense. La candidatura sorprendió incluso dentro del mundo político porque hasta entonces “Tronco” era conocido principalmente por su perfil mediático y por su participación en programas de streaming de tono irreverente y confrontativo.

Antes de llegar al Congreso, desarrolló una extensa trayectoria ligada al entretenimiento digital y al streaming. Su nombre comenzó a circular masivamente en comunidades vinculadas a videojuegos y cultura pop gracias a “Los Gummers”, un proyecto humorístico y gamer que alcanzó notoriedad en plataformas online y que le permitió construir una audiencia joven. De esa época mediática, se viralizó un spot publicitario de la señal Vh1 en la que Figliuolo protagoniza un "gag" al lanzar un goldfish al inodoro. El fragmento reproducido en redes fue sumamente cuestionado,

Más allá de su estilo vehemente y provocador en su juventud, el libertario se transformó en una figura polémica dentro del streaming político argentino. En varias ocasiones protagonizó episodios de tensión al aire, discusiones con Fantino y controversias por declaraciones o sketches considerados agresivos. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando pateó una figura que representaba al diputado Nicolás del Caño durante una transmisión en Neura, hecho que derivó en fuertes críticas desde la izquierda y organizaciones políticas.

Aunque su perfil estuvo más asociado al streaming y la producción digital que a la ficción televisiva clásica, dentro del ambiente mediático se lo reconoce por haber construido una identidad híbrida entre conductor, actor humorístico, panelista y creador de contenido. Su irrupción en la política consolidó esa figura de outsider mediático que La Libertad Avanza buscó incorporar a sus listas legislativas, al igual que otras figuras de la farándula local como Virginia Gallardo y Karen Reichardt.

En aquel momento electoral, el propio Figliuolo explicó públicamente que aceptó la candidatura porque consideraba que era “el momento de embarrarse” y participar activamente en política. “Es ahora o nunca”, afirmó al anunciar su postulación, mientras señalaba que pretendía estudiar el reglamento parlamentario y prepararse para la actividad legislativa. También sostuvo que su objetivo era estar “al servicio” del proyecto libertario más allá de las críticas recibidas en redes sociales y en sectores opositores.