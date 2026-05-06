Berni: "Si Kicillof no acepta la conducción estratégica de Cristina, buscaremos otro candidato"

El senador provincial y ex ministro de Seguridad Sergio Berni se metió de lleno en la interna peronista de cara a 2027 y le lanzó un ultimátum al gobernador bonaerense Axel Kicillof: si no reconoce el liderazgo de Cristina Kirchner, el movimiento deberá buscar otro nombre para la presidencia.

"Si él no acepta la conducción estratégica de Cristina, buscaremos otro candidato", sentenció Berni en una entrevista. Y completó: "Ojalá que sea Kicillof, pero nadie es imprescindible en la vida."

El punto de tensión central que planteó Berni es la ambigüedad del gobernador respecto del kirchnerismo duro. Para el senador, Kicillof debe decidir si quiere representar a todo el peronismo o limitarse a encabezar lo que llamó el "progre peronismo" o "peronismo de izquierda", una corriente que comparó con la gestión de Alberto Fernández y calificó sin rodeos como un fracaso. "Kicillof tiene que tomar una decisión. Si quiere ser el candidato a presidente de todo el peronismo y abrazar todo el peronismo o ser un candidato de ese peronismo de izquierda", lanzó. "Lo que no puede es dudar o hacerse el distraído", agregó.

Berni también apuntó contra el entorno del gobernador, al que describió como más ocupado en "negocios personales" y posicionamientos individuales que en construir un pensamiento estratégico para el país. En esa línea, advirtió que la táctica que viene aplicando el kicillofismo en la provincia de Buenos Aires no está ampliando la base peronista sino achicándola, y sentenció que cuando la táctica no se coordina con la estrategia, "asoman los tambores de la derrota".

Respecto de la relación entre el gobernador y la ex presidenta, Berni fue categórico: la conducción estratégica nacional no puede ignorarse sin consecuencias electorales. Para quien quiera llegar a la Casa Rosada, dijo, no alcanza con los discursos: "Tiene que tener los huevos suficientes para colocar a cada uno en su lugar".