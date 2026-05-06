Cero códigos: Lilia Lemoine mostró sus chats privados con Luciana Geuna

En el marco del escándalo por la denuncia penal que el Gobierno impulsó contra la conductora de TN Luciana Geuna y el periodista Nacho Salerno —acusados de comprometer la seguridad presidencial al filmar con cámara oculta dentro de la Casa Rosada—, la disputa dio un giro inesperado. La diputada nacional libertaria Lilia Lemoine decidió publicar en sus redes sociales los chats privados que mantuvo con Geuna, quebrando toda reserva sobre la comunicación.

"Al leer estos chats que mantuve con Luciana Geuna tengan MUY EN CLARO que ella tiene TRATO DIRECTO con Marcela Pagano. Son mentirosos que se han propuesto destruir a Javier Milei junto a gente vinculada al espionaje y narcodictaduras, como Franco Bindi. SAQUEN SUS CONCLUSIONES", escribió Lemoine al difundir la conversación.

Sin embargo, el contenido de los mensajes filtrados cuenta una historia diferente a la que la diputada pretendió instalar. En los chats, Geuna le pedía a Lemoine que intercediera en defensa de Salerno, un periodista de 23 años que había solicitado los permisos correspondientes para ingresar a la sede presidencial. La conductora le transmitía su preocupación por la suspensión de la acreditación del joven cronista.

La respuesta de Lemoine fue tajante: "Yo no manejo comunicaciones ni tengo nada que ver con lo que pasa en Casa Rosada o el Ejecutivo. No soy la persona indicada para hablar del tema, no influyo", le respondió. La legisladora dejó en claro que su rol no le daba injerencia sobre el funcionamiento de la prensa acreditada en la Rosada.

Por su parte, Geuna aprovechó el intercambio para aclarar que todos los permisos para el ingreso habían sido solicitados de manera formal y que jamás habría actuado de modo clandestino. También le pidió a Lemoine que desde el espacio oficialista moderaran los ataques en redes sociales contra ella y su equipo.

El episodio se enmarca en la escalada de tensión entre el Gobierno y la prensa. Javier Milei había calificado a Geuna y Salerno de "delincuentes" en su cuenta de X, al compartir un flyer que los señalaba por haber "amenazado la seguridad nacional". La denuncia penal, radicada en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, acusa a los periodistas de posibles delitos vinculados a la revelación de secretos políticos y militares, en el marco del informe emitido en el programa ¿Y mañana qué?, donde se exhibieron imágenes tomadas con lentes inteligentes dentro del edificio gubernamental.