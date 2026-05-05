Encuesta contundente: el 57 por ciento "nunca votaría" a Milei

Un nuevo relevamiento de la consultora Zuban Córdoba expone el estado de situación político con una claridad incómoda para el oficialismo: el 57% de los argentinos declara que nunca votaría a Javier Milei, mientras que la desaprobación de su gestión trepó al 64,5%. Al mismo tiempo, el 71,2% de la población considera necesario un recambio de gobierno, aunque sin poder identificar todavía quién debería encabezarlo.

El cuadro que emerge del estudio no es sencillo para ninguno de los actores del sistema político. Si bien el rechazo al Presidente es contundente, los niveles de desconfianza hacia las figuras opositoras también son elevados: el 23,2% afirma que nunca votaría a Victoria Villarruel, el 21,3% expresa lo mismo sobre Sergio Massa y el 20,1% sobre Mauricio Macri.

En el plano del "voto seguro" —es decir, quienes ya tienen una preferencia firme—, Villarruel lidera con 23,2%, seguida de cerca por Massa con 21,3%, Macri con 20,1%, Patricia Bullrich con 18,1% y Axel Kicillof con 16,3%. Milei apenas alcanza el 12,7% en ese indicador, el más bajo del conjunto.

Al ampliar la mirada al "voto probable", las distancias se comprimen y el escenario se vuelve más peleado: Bullrich llega al 56,4%, Milei al 57,2% y Macri al 56,8%, en tanto que Massa reúne 44,3%, Villarruel 44,9% y Kicillof 43,8%. La compresión de esos números indica que ningún dirigente logra despegarse de manera concluyente del resto.

La fragmentación también domina la proyección por fuerzas. En un escenario, el peronismo (PJ – Fuerza Patria) reúne el 28,4% frente al 22,1% de La Libertad Avanza, con un 27,2% que aún no definió su voto. En una segunda hipótesis, la paridad se mantiene —30,5% para el PJ y 23,9% para el oficialismo— y los indecisos trepan al 31,7%.

La lectura del sondeo es nítida: la demanda de cambio existe y es amplia, pero carece de conducción. Ese 71,2% que reclama un giro en el rumbo no tiene todavía un dirigente o espacio que condense su expectativa. En ese vacío, quien logre ordenar la oferta opositora antes de las elecciones de 2027 podría obtener una ventaja difícil de revertir.