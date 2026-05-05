Fabiola Yáñez dijo que Viviana Canosa le pidió la Secretaría de Comunicación a Alberto Fernández

Viviana Canosa regresó el jueves pasado a la pantalla de El Nueve con su programa "Viviana" y previo a comenzar con su programación, eligió apuntar contra el presidente Javier Milei. En principio, la conductora descargó contra el gobierno libertario y lanzó: "Espero que sea el primer programa y no el último de este ciclo, que pueda empezar y terminar a fin de año. Le pido al gobierno, al Presidente, que me dejen trabajar tranquila en El Nueve, que no llamen a las autoridades, que aflojen con las guillotinas, con los juicios a los periodistas y las persecuciones".

A continuación y haciendo referencia al escándalo que involucró a Luciana Geuna en su ciclo de TN , Canosa se puso del lado de losperiodista acreditados a Casa Rosada y remarcó: "Dejen que laburemos tranquilos todos. Aguante la libertad de expresión. Déjense de joder y abran la sala de periodistas en la casa de gobierno porque esa casa es nuestra, no de ustedes. Somos periodistas y queremos preguntar. ¿Cómo puede ser que antes decíamos eso y ahora pareciera que no es noticia? Ustedes son inquilinos y nosotros somos los dueños de la casa de gobierno".

Para cerrar, la conductora le pidió a su producción que le ponga el tema clásico de "The Final Countdown" de la banda alemana Europe y remató: "La buena noticia del día es que faltan 589 días para que ustedes se vayan. Faltan 589 días para que termine este gobierno de Karina Milei administrado por los Menem y con el 'títere' del Javo como presidente".

Por supuesto, las declaraciones de la conductora no cayeron bien en los activistas digitales vinculados a La Libertad Avanza. La cuenta Agarra la Pala subió a X un fragmento de la entrevista que realizo Ángel de Brito a Fabiola Yañez, que mencionaba el vinculo que mantuvieron Alberto Fernández y Canosa durante la presidencia kirchnerista. "Viviana Canosa le había pedido la Secretaria de Comunicación y como él le dijo que no, se enojó y lo empezó a defenestrar", aseguró la ex primera dama en el ciclo LAM emitido a mediados de noviembre y agregó: "Su relación era muy cercana. Muy intima. Muy de hablar todo el tiempo. Muy de verse todo el tiempo".

Luego del reportaje de Ángel de Brito a la ex pareja de Alberto Fernández, la periodista señalada salió al cruce mediante sus redes sociales."Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios", comunicó Canosa y, en redes sociales, sostuvo: "Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor. Fin".

Lo cierto es que los rumores entre el mandatario peronista y la comunicadora datan desde hace años. En 2024, Yanina Latorre se comunicó con la conductora y compartió su respuesta al aire de Yanina 107.9 (El Observador). "Se viene hablando de Viviana Canosa hace un montón, se lo pregunté, me dijo que estaba loca y me contestó: 'Yo tengo buen gusto'. Fue todo lo que me dijo", contó Latorre en ese momento.

En su momento, Canosa anunció acciones legales civiles y penales contra Yáñez tras declaraciones en las que esta última deslizó un supuesto vínculo sentimental entre ella y Fernández, La conductora tildó las afirmaciones de "absolutamente falaces" y anunció, a través de su abogado Juan Manuel Dragani, una demanda por daños y perjuicios, evaluando también una denuncia penal. Incluso, sostuvo que la entrevista fue una "operación del gobierno" para cancelarla, negando rotundamente las acusaciones.

En conjunto, la entrevista vuelta a viralizar por Agarra la pala recordó uno de los testimonios más duros de Yañez contra Canosa, al combinar cuestionamientos a su conducta y revelaciones sobre presuntas relaciones personales que, hasta entonces, se mantenían en el terreno de las versiones.