Encuesta: Milei figura sexto en el ránking de imagen positiva

Una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba volvió a poner el foco en la evolución de la imagen de los principales dirigentes políticos del país, en un contexto atravesado por tensiones económicas y reconfiguración del mapa de poder. El relevamiento ubicó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la legisladora Patricia Bullrich, al exministro de Economía Sergio Massa y a la dirigente de izquierda Myriam Bregman como las figuras con mejor imagen relativa, mientras que el presidente Javier Milei apareció en el sexto lugar del ranking, un dato que refleja un cambio respecto de mediciones previas en las que lideraba con mayor claridad.

El mandatario bonaerense lidera el resultado con 45,2% de imagen positiva, seguido por la segunda en la linea de sucesión presidencial con 42,3% y completa el podio la senadora porteña con 37,3. En un cuarto lugar, el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, se encuentra con 37,3% y le continua la líder trotkista Bregman con 35,1%. Recién el Jefe de Estado aparece con mejor imagen al posicionarse con 34,8%.

El estudio se realizó a partir de un relevamiento nacional de carácter cuantitativo, basado en encuestas online y telefónicas sobre una muestra representativa de la población adulta, segmentada por región, edad, género y nivel socioeconómico. La consultora aplicó indicadores de imagen positiva, negativa y diferencial para construir el ranking final. Este tipo de metodología, habitual en los sondeos de opinión pública en el país, permite captar no solo niveles de apoyo sino también de rechazo, un factor clave en escenarios de alta polarización política.

Además, el trabajo se desarrolló en un período reciente, marcado por debates legislativos y tensiones dentro del oficialismo, lo que suele impactar directamente en la percepción ciudadana. El resultado, con Milei fuera del podio de imagen, fue interpretado por varios analistas como una señal del desgaste que puede generar el ejercicio del poder en contextos económicos adversos. La persistencia de la inflación, la caída del consumo y las dificultades para consolidar una recuperación sostenida configuran un escenario en el que la evaluación social del gobierno tiende a volverse más exigente.

En ese marco, figuras como Kicillof o Massa —asociadas a la gestión económica en distintos momentos— mantienen niveles de imagen relativamente estables en ciertos segmentos, mientras que dirigentes como Bullrich o Villarruel capitalizan perfiles más definidos en áreas específicas como seguridad o institucionalidad. Pero, según el promedio, la economía aparece, en este sentido, como una variable determinante para comprender los resultados del sondeo.

En contextos de incertidumbre, el humor social suele traducirse en oscilaciones en la imagen de los líderes, especialmente del presidente, que concentra la responsabilidad de la marcha general del país. Así, el posicionamiento de Milei en el sexto lugar no necesariamente implica un derrumbe de apoyo, pero sí evidencia una mayor fragmentación en la valoración pública y una competencia más abierta entre distintas figuras políticas para las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario donde la opinión pública se muestra volátil y fuertemente condicionada por la situación económica cotidiana.