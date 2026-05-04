Ofelia Fernández cuenta cómo le ganó un juicio a un libertario que la amenazó

La exlegisladora porteña Ofelia Fernández tenía 26 años cuando un usuario libertario la amenazó de muerte a través de X. Lejos de ignorarlo, hizo la denuncia con el equipo de abogados de Argentina Humana y esperó. Esta semana anunció el desenlace en un video que publicó en sus propias redes con un título que parafrasea a Patricia Bullrich: "El que las hace las paga".

El agresor operaba en la plataforma bajo el alias "Thordorni" —una fusión entre Thor y Adorni que Fernández calificó, sin demasiada contemplación, de "patética"—. La exlegisladora decidió no pedir su prisión, y en cambio negoció un acuerdo que, en sus propias palabras, implicó "disculparlo a cambio de unos detalles".

Los detalles, sin embargo, no son menores. El joven deberá pedir disculpas públicas desde una cuenta registrada a su nombre real, completar una capacitación en discursos de odio y realizar donaciones económicas tanto al Hospital Garrahan como a un comedor comunitario. Una reparación, en suma, que apunta menos al castigo individual que a devolver algo al colectivo que, según Fernández, está siendo perjudicado por el mismo gobierno que el agresor apoya.

La "moraleja" con la que cerró el video se viralizó rápidamente. Fernández la enunció con la misma mezcla de ironía y convicción que la caracteriza: idealmente, dijo, no hay que ser un violento. Pero si alguien no puede con eso, que sepa que tiene un precio: en este caso, devolverles a los chicos de la Argentina la salud y la comida que, a su juicio, les están quitando. Remató con un "fin" que era, a todas luces, un guiño directo al portavoz presidencial Manuel Adorni.