Cristina Fernández en la F1: la ingeniera del ex equipo de Colapinto

En la Fórmula 1, los ingenieros de carrera son figuras conocidas y citadas habitualmente en transmisiones, comunicados oficiales o coberturas especializadas, y en el caso de Franco Colapinto muchos asocian al ingeniero francés Gaëtan Jego, quien formó parte de su estructura técnica durante su etapa en Williams. Pero también, dentro de una disciplina muchas veces vinculada a la masculinidad, una mujer forma parte del paddock de la legendaria escudería británica.

En redes sociales, Williams Racing dio a conocer a su equipo de ingenieros a cargo de los prototipo de las próximas carreras. Cristina Fernandez es la ingeniera especializada en el vehículo del piloto español Carlos Sainz, coordinando los respectivos datos del monoplaza de la firma inglesa. Amante de los caballos y con 13 carreras de F1 en su haber, el nombre de la especialista fue objeto de algunas burlas en el posteo por usuarios argentinos tras coincidir su término con la expresidenta.

Distintos comentarios como "Te roba en cada curva", "Acá en Argentina tenemos una de esas pero estudió ingeniería en chorreo así le fue también", "Les va a robar", "¿No estaba con domiciliaria?" o "Cuando se entere quién es acá, se cambia el nombre", fueron descriptos debajo de la imagen de Fernández. Aunque, también, hubo comentarios positivos por la curiosa coincidencia: "Vamos a volver", "Mi presidenta" y "Los días más felices siempre fueron peronistas", entre otros. Probablemente, el mensaje más acertado lo otorgó el usuario que manifestó: "Imagínense al CM de Williams leyendo los comentarios de un montón de argentinos totalmente fuera de contexto".

Más allá del humor argentino en redes sociales entorno a la máxima del deporte motor y la curiosa coincidencia, el país tuvo una gran satisfacción este fin de semana con la actuación de Colapinto en el Gran Premio de Miami, como piloto de Alpine F1 Team. Durante la carrera, el piloto llegó a ubicarse en la cuarta posición antes de realizar su detención en boxes en la vuelta 32, tras la cual regresó en el octavo lugar con neumáticos duros. En el tramo final sostuvo ese puesto frente a la presión de rivales directos y terminó dentro de los puntos: terminó séptimo por una sanción a Leclerc. La estrategia y el ritmo mostrados lo posicionaron como una pieza clave dentro del crecimiento competitivo de Alpine, que se ubicó como el mejor equipo fuera del grupo líder integrado por Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.