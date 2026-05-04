Carolina Losada: "¿Cuál es el problema si Virginia Gallardo se maquilla?"

En las redes sociales se viiralizaron distintas imágenes en la que se observa a la diputada correntina Virginia Gallardo maquillándose y sacándose una selfie en su banca parlamentaria. La secuencia se llevó a cabo en un cuarto intermedio, durante la exposición del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados de la Nación. Usuarios digitales criticaron duramente a la legisladora libertaria por su postura estética, en una jornada donde el coordinador de ministros del gobierno se encontraba en el ojo de la tormenta y negó declarar sobre los hechos que se le cuestionan.

En conversaciones con Maxi Sardi, en el ciclo radial El Disparador de Delta98.3, la senadora Carolina Losada se refirió al tema. "Es una mujer que mostró mucho su cuerpo, porque era su trabajo, y está perfecto",destacó la vicepresidente de la Cámara alta de la Nación y agregó:"Hay algunas personas que no les perdonan eso y no le perdonan que ahora este en política y que pueda ser diputada". "¿Si se maquilla en cuarto intermedio, ¿cual es el problema?", cerró la legisladora santafecina afirmando que los cuestionamientos en X se deben a una mirada machista y con muchos prejuicios.

La semana pasada, varios usuarios de la exTwitter pusieron el foco sobre el comportamiento de la ex novia del fallecido millonario Ricardo Fort. "¿Qué sentimiento te genera la Diputada Instagram?", preguntó el economista Sergio Chouza en su cuenta de X. El consultor de la encuestadora Sarandí acompañó el mensaje con dos imágenes en la que se observa a la diputada correntina maquillándose y sacándose una selfie en su banca parlamentaria.

La ex vedette nos e quedo callada. La legisladora de La Libertad Avanza respondió a Chouza por el mismo medio digital. "¡Qué está re buena! ¿te la presento ? Solo eso porque claramente no te daría bola besito", tuiteó. En otras declaraciones recogidas tras el episodio, la diputada minimizó el hecho y sostuvo: “¿Por qué no le sacas una foto a esta trompa hermosa que les deja muchos besos? No sabía que limpiarme, un beso o hacer una selfie era un pecado en un cuarto intermedio”, al tiempo que denunció una exposición desmedida de su accionar dentro del recinto.

En otras publicaciones propias, Gallardo también cuestionó lo que definió como ataques coordinados en redes, refiriéndose a un “ejército de trolls” que amplificó la controversia, en un intento —según su mirada— de desviar la atención del contenido político de la sesión. La defensa pública no logró disipar del todo las críticas, que continuaron girando en torno a la pertinencia de ese tipo de conductas durante un acto institucional.

Gallardo había llegado a su banca como parte del armado político de LLA, el espacio liderado por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, tras las elecciones legislativas de 2025. Proveniente del mundo del espectáculo —donde construyó su perfil como modelo, bailarina y panelista televisiva—, su desembarco en la política se dio en el marco de la expansión del espacio libertario, que incorporó figuras mediáticas y outsiders como parte de su estrategia electoral.

Candidata por la provincia de Corrientes, la postulante libertaria fue electa diputada nacional y asumió formalmente su cargo el 10 de diciembre de 2025, integrándose al bloque oficialista en la Cámara baja. Durante la campaña había manifestado su alineamiento con las ideas del oficialismo y defendido el rumbo político del gobierno, posicionándose como una representante de la renovación que el espacio buscaba imprimir en el Congreso.

Así, el episodio de las selfies no solo expuso una situación puntual dentro del recinto, sino que también reavivó discusiones sobre los nuevos perfiles emergentes del oficialismo, como Karen Reichardt o Tronco Figliuolo. Ademas del cuestionamiento al uso de las redes sociales en plena actividad legislativa y los límites entre lo personal y lo institucional en la representación pública.