Lilia Lemoine terminó con el pómulo hinchado por "cabalgar a pelo"

La diputada libertaria Lilia Lemoine anunció esta semana que no podrá hacer medios por al menos siete días. La causa no fue política —aunque tampoco le faltaron frentes abiertos en ese terreno—: se cayó del caballo intentando montar "a pelo", es decir sin montura, y terminó con un chichón considerable en el pómulo.

"Se me ocurrió intentar montar a pelo (es que el finde me ví Far and Away y Spirit) y terminé dándome un porrazo épico", escribió Lemoine en su cuenta de X. La legisladora aclaró, con cierto estoicismo, que "el dolor fue más moral que físico", y que ahora luce "un chichón horrible en el cachete".

La elección de términos no pasó desapercibida. La imagen de una diputada que decide, de improviso, cabalgar sin montura inspirada en películas románticas tiene una carga evocadora que Lemoine pareció abrazar sin mayores pudores.

El problema logístico sobrevino después: "No teníamos hielo, pero había una salsita de queso congelada", completó en un segundo tuit, acompañado de una foto donde se la ve aplicándose el potecito en el pómulo. Un remedio tan casero como inusual para una figura pública.

Ese mismo fin de semana, Lemoine había estado particularmente activa en las redes, aunque de manera bastante menos pacífica: arremetió con dureza contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien llamó "domadora de bombillas" y sentenció que "va a terminar en fórmula con Moreno". La diputada acusó a Villarruel de planear movimientos desestabilizadores dentro de La Libertad Avanza y de haberse alejado definitivamente del espacio libertario.

El episodio se produce en un momento de alta actividad política para Lemoine, quien viene siendo una de las voces más combativas del oficialismo en la disputa interna con Villarruel. Su ausencia en medios durante los próximos días coincide con una semana que promete ser movida en el tablero de La Libertad Avanza, donde las tensiones entre el entorno presidencial y la vicepresidenta ya no se disimulan.