El polémico tuit de Marcos Galperin sobre una jubilada a la que no le alcanza la plata

El fin de semana, un video de TN recorrió las redes: una periodista le preguntaba a una mujer mayor cuál era su "noticia del día". La jubilada respondió sin rodeos que, como tal, no podía vivir, y que su angustia principal eran los remedios, que ya no podía costear sin pedirle dinero a sus hijos. Ante la consulta sobre su historia laboral, la mujer reconoció no haber trabajado en relación de dependencia: había sido ama de casa.

Ante ese video, Marcos Galperin, el hombre más rico de la Argentina y fundador de Mercado Libre, reaccionó en X con un emoji de carita sonriente. El gesto, pequeño en apariencia, desató una tormenta en redes que lo tuvo como centro de repudio durante todo el domingo.

Entre las voces que se alzaron con más fuerza estuvo la del streamer y youtuber Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, que no midió las palabras. "Pero, ¿cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?", escribió, y añadió un matiz que el propio Galperin había pasado por alto: "Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía a una familia siendo ama de casa". En un segundo tuit, Coscu fue más directo aún: "Cuando les pregunten si la plata les da felicidad, acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios."

El repudio se extendió rápidamente. Periodistas, economistas y organismos de Derechos Humanos sumaron sus críticas, y el nombre de Galperin se instaló como tendencia en la plataforma.

La respuesta del empresario llegó al día siguiente, y no fue una rectificación. Galperin reposteó una frase atribuida al escritor y dramaturgo francés Jean Cocteau: "Ser odiado por los idiotas es el precio que pagas por no ser uno de ellos." La indirecta era evidente, y las redes le volvieron a contestar con la misma intensidad que la noche anterior.