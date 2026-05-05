VIDEO: sesión por el presupuesto de Villa Gesell terminó a las piñas

El lunes a la noche, el Concejo Deliberante de Villa Gesell dejó de ser un recinto de debate para convertirse en un escenario de violencia. Lo que había comenzado como una sesión ordinaria —aunque cargada de tensión— para tratar el presupuesto municipal 2026 terminó con gritos, empujones, botellas volando y una concejal con moretones en la espalda. El episodio sacudió a la ciudad costera bonaerense y disparó un debate que va mucho más allá de los números fiscales: ¿hasta dónde puede llegar la crispación política antes de que las instituciones colapsen del todo?

El clima antes del estallido

Desde antes de que comenzara la sesión, el ambiente era de una tensión apenas contenida. El presupuesto 2026 impulsado por el intendente Gustavo Barrera no contaba con los votos necesarios para ser aprobado, y tanto el oficialismo como la oposición lo sabían. La falta de consenso era pública y notoria, y las negociaciones habían fracasado antes de que los concejales tomaran sus bancas. Pero lo que nadie terminaba de calcular era la magnitud de lo que vendría después de la votación.

El recinto estaba cargado. Había presencias que no eran habituales: personas identificadas por la oposición como sindicalistas vinculados al oficialismo, que según los testimonios posteriores ocuparon espacios dentro y en los alrededores del edificio municipal. Algunos concejales opositores ya registraban esa presencia con incomodidad, aunque ninguno imaginaba el desenlace.

El momento del quiebre

La votación llegó y el proyecto cayó. El presupuesto del intendente Barrera fue rechazado. En ese instante, algo se rompió en el ambiente del recinto. Lo que vino después quedó registrado en videos que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios locales: gritos que se superponen, sillas que se corren de golpe, cuerpos que se empujan, y en medio del caos, el vuelo de una botella.

Esa botella impactó contra Clarisa Armando, concejal del PRO y una de las voces más activas de la oposición en la sesión. No fue el único golpe que recibió. Según su propio relato, la agredieron por la espalda en varias oportunidades, y los ataques no cesaron cuando intentó salir del edificio. Terminó con moretones visibles y un estado de conmoción que describió ante las cámaras con una mezcla de indignación y asombro. "Me golpearon por la espalda adentro del recinto", declaró. "Y después siguieron afuera."

La "patota" y las acusaciones cruzadas

Desde la oposición, la lectura fue inmediata y directa: la violencia había sido organizada o al menos tolerada por sectores del oficialismo. Denunciaron la presencia de una "patota" dentro del Concejo, presuntamente compuesta por sindicalistas afines al entorno del intendente Barrera, que habría actuado como fuerza de presión y luego como ejecutora de las agresiones una vez confirmado el rechazo al presupuesto.

El oficialismo, por su parte, no emitió una respuesta pública contundente en las primeras horas. El silencio fue leído por la oposición como una confirmación tácita, aunque desde el entorno del intendente se deslizó que los incidentes fueron producto de la calentura del momento y no de una acción coordinada.

El largo encierro y las denuncias

Después del estallido, varios concejales opositores no pudieron salir del edificio. Permanecieron durante horas bajo custodia policial, esperando que el clima en el exterior se calmara lo suficiente como para garantizar su seguridad. La imagen es elocuente: representantes electos, encerrados en su propio lugar de trabajo por miedo a lo que podría esperarlos afuera.

Antes de irse, y también durante las horas siguientes, presentaron denuncias policiales. Los hechos quedaron asentados formalmente, y la Justicia deberá determinar responsabilidades. Los videos circulan, los testigos existen, y los moretones de Armando son prueba suficiente de que lo ocurrido no fue una simple discusión acalorada.

por R.N.