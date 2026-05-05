Quién es el nuevo legislador que sumó Dante Gebel en su aventura política

El diputado provincial Carlos D'Alessandro formalizó esta semana la creación del monobloque "Consolidación Argentina" en la Legislatura de San Luis, convirtiéndose en el primer representante institucional del espacio que impulsa al pastor y comunicador Dante Gebel como posible candidato presidencial en 2027.

D'Alessandro no es un nombre nuevo en la política puntana: fue pieza central en el armado original de La Libertad Avanza en San Luis y llegó a ocupar una banca en el Congreso nacional. Su ruptura con el oficialismo se remonta a agosto de 2025, cuando votó en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, decisión que desencadenó una crisis interna que lo dejó fuera del bloque. Tras conformar la bancada "Coherencia" junto a otros legisladores, el distanciamiento fue total. La disputa también incluyó un conflicto con Karina Milei por el control del sello partidario en el distrito, que derivó en una intervención judicial y le impidió usar el nombre "La Libertad Avanza". Con ese trasfondo, renunció a su banca nacional y se concentró en la política provincial, donde hoy encabeza la construcción local de esta nueva alternativa.

"Consolidación Argentina" había dado su primer golpe de efecto en marzo de 2026, con un acto en Lanús que reunió a peronistas, exlibertarios, sindicalistas y referentes sociales. Gebel no participó en persona, pero su figura fue el eje de convocatoria. El movimiento busca desprenderse de la etiqueta de "espacio religioso" y presentarse como una propuesta transversal enfocada en la eficiencia y la ética, que dispute el voto de centro-derecha sin anclarse en las identidades partidarias tradicionales.

Radicado entre Miami y Los Ángeles, Gebel se presenta como "conferencista, influencer, actor y conductor de televisión" y acumula millones de seguidores en todo el mundo hispanohablante. Su irrupción en la política argentina genera lecturas encontradas: algunos lo ven como un outsider capaz de captar el desencanto social; otros advierten sobre una avanzada conservadora con vínculos internacionales, destacando su cercanía con figuras como Nayib Bukele y sus posiciones críticas frente a agendas progresistas en Estados Unidos, donde se opuso al aborto, al matrimonio igualitario y a políticas sanitarias de California durante la pandemia.

El monobloque puntano aparece como el primer escalón de una estrategia con proyección federal: según fuentes cercanas a D'Alessandro, el esquema podría replicarse en otras provincias en los próximos meses. Gebel todavía no confirmó una candidatura, pero el avance territorial y la construcción de estructuras legislativas propias revelan que el espacio apuesta a consolidarse mucho antes de que llegue el calendario electoral de 2027.