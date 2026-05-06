El ultimátum de Feinmann a Adorni para que se vaya: "Manuel, te lo digo sin rodeos"

Intitulada como "Manuel, te lo digo sin rodeos", Eduardo Feinmann dio a conocer una carta abierta que fue publicado por el portal Infobae refiriéndose a los escándalos del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El periodista subrayó: "Hoy dejaste de sumar y empezaste a restar. En política, ese punto es terminal. Cada aparición suma ruido. Cada palabra abre un frente. Y el que paga el costo es el Presidente, Javier Milei. No es ideología. Es gestión".

A continuación, el comunicador dejo en claro su posicionamiento respecto a la postura del funcionario ente los diversos cuestionamientos por sus bienes patrimoniales en la misiva presentada. "Cuando el vocero se vuelve noticia, algo se rompió. Y cuando eso pasa, el problema deja de ser personal: el impacto es directo al corazón del Gobierno. La lealtad no es declamar. Es ser eficaz. Y hoy, esa eficacia está en duda. Por eso, si de verdad querés ayudar, hacé lo que pocos hacen en la función pública: correrte a tiempo. Irte no es perder. Quedarte, hoy, es insistir en el error. Irte, ahora, es corregirlo. El Presidente necesita aire. No ruido. No es pedirte la renuncia. Es ayudarte a pensar", subrayó.

Desde hace semanas, el jefe de Gabinete de la Nación se encuentra en el centro de una creciente controversia judicial y política debido a presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas y un incremento patrimonial que la Justicia califica como sospechosa. Las investigaciones, que avanzan en los tribunales de Comodoro Py bajo la supervisión del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, ponen el foco en la adquisición de inmuebles, gastos en viajes al exterior y una serie de deudas privadas que el funcionario no ha logrado clarificar completamente ante la opinión pública.

Uno de los puntos más críticos de la investigaciones la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, escriturado en noviembre de 2025 por un valor de US$ 230.000. Lo que llamó la atención de los investigadores es que la operación fue financiada en un 90% a través de préstamos otorgados por particulares, entre ellos dos mujeres jubiladas vinculadas a fuerzas de seguridad, cuyas capacidades financieras para otorgar tales créditos están siendo analizadas. A este inmueble se suma una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde un contratista declaró ante la justicia haber recibido US$ 245.000 en efectivo por remodelaciones de lujo, incluyendo cascadas artificiales y acabados en mármol. Esta cifra triplicaría el valor fiscal declarado de la vivienda original y no coincidiría con el flujo de ingresos en pesos del funcionario.

La oposición, liderada por diputados como Esteban Paulón y legisladores que impulsaron la interpelación del funcionario en el Congreso, cuestiona lo que denominan una "omisión sistemática" de bienes en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción. Según registros citados, Adorni se ha escudado frecuentemente en "anexos reservados" para evitar dar detalles sobre las propiedades a nombre de su cónyuge o sobre el origen de los fondos para sus viajes familiares. Mientras que su patrimonio declarado al cierre de 2024 rondaba los $107,9 millones, sus deudas informadas superaban los US$ 725.000, una brecha que la fiscalía investiga como posible enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

Ante estas acusaciones, Adorni ha mantenido una postura defensiva, calificando las denuncias como "operetas políticas" y una "carnicería mediática". En sus conferencias de prensa y presentaciones legislativas, el jefe de Gabinete aseguró que todos sus bienes están debidamente declarados y que los gastos fueron afrontados con recursos propios genuinos.

Sin embargo, la persistencia de dudas sobre inmuebles no incluidos en sus declaraciones públicas de 2024 y la reciente puesta en venta de un departamento en La Plata —declarado originalmente como una donación— han intensificado el escrutinio sobre su evolución patrimonial, la cual habría experimentado un crecimiento superior al 500% desde su ingreso a la función pública.