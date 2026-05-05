Milei tras reabrir la Sala de Prensa de Casa Rosada: "Nunca hubo tanta libertad de expresión"

El Presidente publicó un extenso texto en X para cruzar al periodismo justo el día en que su Gobierno reabrió la sala de prensa —cerrada por más de diez días— pero con un estricto filtro: los cronistas de TN y Eltrece, Javier Lozano y Nicolás Palermo, no pudieron ingresar al edificio a pesar de contar con acreditaciones formalmente aprobadas.

En el mensaje, Milei descartó las denuncias de censura y sostuvo que la libertad de expresión no equivale a impunidad. "Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia", escribió, y remató con su diagnóstico sobre el sector: "Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas".

El mandatario apuntó además contra la pauta oficial de los gobiernos subnacionales como factor que distorsiona el mercado de medios y sostiene artificialmente a empresas periodísticas que, de otro modo, no sobrevivirían. "Los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político", argumentó. Lo que omitió: que su propia gestión distribuye publicidad estatal a través de sociedades con mayoría accionaria del Estado, como Aerolíneas Argentinas, o de empresas mixtas como YPF.

Fiel al tono de la Oficina de Respuesta Oficial —el organismo creado específicamente para responder en redes a medios y opositores—, Milei prometió dar la pelea en el terreno digital. "Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias", advirtió.

El vocero Manuel Adorni, en tanto, retomó sus conferencias matutinas y reforzó la línea presidencial: sostuvo que "bajo ningún otro Gobierno los periodistas tuvieron tanta libertad para decir lo que quieran". Mientras tanto, puertas adentro de Balcarce 50, la jefatura de seguridad implementó un nuevo protocolo que prohíbe a los acreditados circular por los pasillos o acercarse al Patio de las Palmeras. Su circulación quedó limitada exclusivamente a la sala de trabajo. Como dato adicional y elocuente: las ventanas de la sala de prensa que dan al exterior fueron modificadas para bloquear por completo la visión hacia afuera.

ADEPA cuestionó públicamente la exclusión de los periodistas de TN y Eltrece, sumándose a las voces críticas sobre las condiciones de acceso a la información en la sede del Poder Ejecutivo.