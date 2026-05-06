El video con IA de Milei, Macri y Cristina preparando un asado

En redes sociales se viralizó un nuevo reel desarrollado por la cuenta personal del especialista Fer de Luca, un creativo argentino experto en IA aplicada a la animación audiovisual. Lo particular del video, que se difundió desde Instagram, son el elenco político protagonico que la inteligencia artificial "permitió reunir" en un contexto de asado de fin de semana.

Entre las figuras participantes del espectro dirigencial argentino se encuentran Javier Milei, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Nicolas Del Caño y Luis Caputo. Un combo soñado en la que las figuras se encuentran en un mismo tiempo y espacio, confluyendo las escenas con mucho humor y comicidad. Las secuencias editadas en paralelo recorre las distintas acciones de los comensales antes de sentarse a la mesa a comer una parrillada.

Por supuesto, el parrillero designado fue el presidente Javier Milei que observa como se cocina la carne con regocijo y satisfacción. Cristina Kirchner participa de los preparativos elaborando una ensalada mientras que Macri elige saborear un plato de sushi. Patricia Bullrich es retratada bebiendo una copa de vino, Axel Kicillof comiendo pan lactal y Nicolas del Caño comiendo un sanguche de mortadela.

Otros personajes secundarios del encuentro dominical son el ministro de Economía Luis Caputo calculando los gastos del almuerzo, Guillermo Moreno afilando los cuchillos para los cortes, el ex candidato presidencial Sergio Massa malhumorado y abstraido de la juntada. Finalmente, Juan Grabois de manera taciturna fuma observando a los distintos invitados invitados y decide vandalizar la Hilux estacionada de Macri con la inscripción de "GATO".

En el delirante ecosistema de las redes sociales, la inteligencia artificial se ha convertido en el sastre digital de una política que ya rozaba el surrealismo, permitiendo que la "casta" conviva en un multiverso de memes infinitos. Entre filtros que rejuvenecen candidatos, canciones de rock generadas por algoritmos y deepfakes donde los líderes terminan abrazados por obra y gracia de un prompt, la tecnología logró lo que años de diplomacia no pudieron: que la realidad y el absurdo se vuelvan indistinguibles.

Al final, en este carnaval de píxeles y algoritmos, la IA no solo automatiza la militancia, sino que le regala al electorado la risa necesaria para digerir una grieta que ahora, además de ideológica, es de alta definición.