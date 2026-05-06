Diego Cabot en el juicio de los cuadernos de la corrupción: “Eran originales"

Diego Cabot, el periodista de La Nación que en 2018 reveló la existencia de los cuadernos en los que el exchofer Oscar Centeno anotó durante diez años los viajes de funcionarios kirchneristas para recaudar dinero de empresarios, declaró este martes como testigo en el juicio oral que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py. La audiencia se extendió por más de doce horas, la más larga celebrada hasta el momento en el proceso.

"Diego Hernán Cabot. Soy periodista", se presentó ante el tribunal al inicio de la jornada. Lo que vino después fue un relato pormenorizado sobre cómo llegó a sus manos el material que derivaría en la causa por corrupción más resonante de los últimos años en la Argentina.

Cabot explicó que fue su vecino Jorge Bacigalupo, con quien mantenía trato ocasional por el interés de este último en el periodismo, quien le confió una caja con ocho cuadernos. En esas libretas, el exchofer del Ministerio de Planificación había registrado viajes de funcionarios del kirchnerismo desde 2005 hasta 2015, muchos de ellos destinados a recaudar dinero de empresarios. "La abrí y empecé a trabajar sobre el material que había ahí", dijo Cabot. "Los cuadernos eran originales", afirmó ante una consulta puntual de la fiscal Fabiana León. Los describió como "la típica bitácora de alguien que tiene que facturar el servicio": un chofer que anotaba absolutamente todo —origen, destino y motivo de cada viaje.

Sobre el final de la audiencia, el tribunal le exhibió físicamente los cuadernos originales. Cabot los reconoció sin dudar: "Sí, son estos. Son estos los registros sobre los que nosotros trabajamos".

El periodista también relató cómo fue armando el equipo de investigación, al reclutar a los colegas Candela Ini y Santiago Nasra para convertir las anotaciones en una base de datos estructurada. "El trabajo pesado lo hacíamos por fuera del horario de redacción", señaló. En un tramo de esa investigación, que se extendió de enero a abril de 2018, devolvió los cuadernos a Bacigalupo porque Centeno los estaba reclamando, y luego en octubre de 2019 un hombre desconocido lo citó en una esquina cerca del diario y le devolvió seis de los ocho cuadernos originales sin decir una sola palabra. "Me dijo 'tengo esto para entregarte y me voy', y se fue", recordó. Cabot llevó ese material también a la Justicia.

Uno de los puntos que concentró mayor tensión fue la decisión de Cabot de presentar la denuncia directamente ante el fiscal Carlos Stornelli, cuestionado por varios de los imputados por presuntas presiones para que inculparan a Cristina Kirchner. El periodista explicó que Stornelli era el único fiscal que conocía, ya que investigaba la causa de Gas Natural Licuado en la que aparecían varios de los mismos nombres. Se reunieron en un bar de Núñez: "Me dijo que lo único que podía impulsar que se investigue la información que tenía era haciendo una denuncia. Y así fue."

Las defensas intentaron en varias oportunidades que Cabot revelara con qué empresarios se había reunido durante la investigación, pero el tribunal resolvió a favor del periodista y protegió el secreto de las fuentes, tras más de una hora de deliberación. También lo cuestionaron sobre una eventual pérdida de objetividad por haber sido simultáneamente periodista y denunciante. "La pérdida de objetividad respecto de mi trabajo es una pregunta pertinente para los lectores", respondió Cabot.

En la sala seguía la audiencia Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner, señalada por la fiscalía como la cabeza del mecanismo de recaudación ilegal. Centeno, convertido en testigo protegido y arrepentido, también estuvo presente. Para el jueves están citados Ini y Nasra. La fiscal León había solicitado en principio la declaración de casi 900 testigos, aunque este martes desistió de un grupo de casi un centenar.