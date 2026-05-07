Nicolás Wiñazki: "Adorni podría tener algún negocio con Karina Milei"

El periodista Nicolás Wiñazki expuso la trama de intereses cruzados que rodea a la privatización de Tecnópolis: un predio de 54 hectáreas en Villa Martelli con un estadio techado para 11.000 personas, 30.000 metros cuadrados de pabellones y estacionamiento para más de 4.000 vehículos. La licitación, lanzada en diciembre de 2025 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) —que depende de la Jefatura de Gabinete— ofrece una concesión de 25 años con un canon mensual base de apenas 611 millones de pesos, unos 400.000 dólares que especialistas califican de irrisorio frente al potencial del negocio.

Según Wiñazki, detrás de la operación conviven dos mundos que tendrían lazos comunicantes. Por un lado, Foggia Group, la productora de Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia y uno de los actores con más peso en la puja. Por el otro, los hermanos Daniel y Esteban Nofal, accionistas de Torneos y Competencias e hijos del fundador de esa empresa, Luis Nofal, quienes son cuñados de Marcelo Grandío: el mismo empresario que le pagó un vuelo privado a Punta del Este al hoy jefe de Gabinete y que produjo eventos en la TV Pública. El nudo que los une es el potencial consorcio entre DirecTV y Torneos y Competencias —pertenecientes al Grupo Werthein—, cuyos principales directivos ingresaron al directorio de Foggia meses antes de que se lanzara el concurso.

La trama no termina ahí. Foggia figura además como cliente de +BE, la consultora de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, actualmente investigada por presunta triangulación de fondos públicos. Y el funcionario de la AABE que firmó la convocatoria, Nicolás Pakgojz, es amigo de Federico Taiano, hijo del fiscal que ocultó pruebas en la causa por la criptomoneda $LIBRA.

La concesión fue cuestionada también en el Congreso. La diputada Sabrina Selva le preguntó a Adorni por el vínculo de Karina Milei con una de las empresas oferentes durante el informe de gestión de la semana pasada. La respuesta del jefe de Gabinete se limitó a confirmar que la licitación estaba en trámite, sin desmentir ninguna de las vinculaciones señaladas. El proceso tiene adjudicación prevista para las próximas semanas.