Guillermo Francos destrozó a Adorni: "Jamás cobré un sobresueldo"

"El presidente lo sostiene con mucha convicción", declaró Guillermo Francos en una entrevista streaming del portal Infobae refiriéndose a su reemplazante Manuel Adorni. El ex Jefe de Gabinete disparó contra Casa Rosada por los escándalos que protagonizó el actual coordinador de ministros y la decisión del presidente Javier Milei de mantener al cuestionado funcionario en su cargo. "Él piensa que todo parte de una operación y sostiene a alguien que tiene confianza", destacó Francos y detalló: "Aleja un poco la visión de todas las cosas que el gobierno nacional a avanzado en reformar la estructura populista y anquilosada del Estado argentino. Ojalá termine rápido, sería bueno que se aclare y se presente a declaración".

De esta manera, el ex jefe de Gabinete volvió a tomar distancia del escándalo que envuelve a su ex colega Manuel Adorni y cuestionó públicamente la manera que la administración libertaria manejó la crisis política derivada de las denuncias sobre presuntas inconsistencias patrimoniales, viajes oficiales y sospechas sobre posibles sobresueldos. El ex funcionario consideró que el conflicto alrededor de Adorni “tenía que haberse terminado mucho antes” y advirtió que la permanencia del tema en la agenda pública termina afectando políticamente a Javier Milei.

Francos también se refirió directamente a las denuncias sobre el patrimonio de Adorni y respaldó públicamente los reclamos para que el actual jefe de Gabinete presente y actualice su declaración jurada. “Cuando un funcionario ingresa al Gobierno presenta su declaración jurada; cuando sale del Gobierno presenta otra y en el medio tiene que hacerlo anualmente”, explicó, quien insistió en que el caso debió resolverse rápidamente para evitar el desgaste político.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista ocurrió cuando Francos fue consultado sobre las versiones de supuestos sobresueldos dentro del Gobierno nacional. Allí respondió con una frase categórica que rápidamente se convirtió en uno de los títulos políticos del día: “Hasta donde yo sé, no hay sobresueldos en el Gobierno. Yo jamás cobré un sobresueldo siendo jefe de Gabinete”. Luego agregó que durante toda su gestión percibió “el sueldo que pagaba el Estado Nacional”, que según detalló rondaba los tres millones de pesos mensuales.

Francos además negó conocer maniobras irregulares o fondos paralelos destinados al pago de funcionarios. “No conozco que nadie cobre un sobresueldo ni tampoco de dónde podrían salir fondos para eso”, sostuvo. Y agregó otra frase significativa: “Salvo que fueran fondos irregulares. Desconozco totalmente el tema”. Las declaraciones cayeron mal en LLA y fueron interpretadas políticamente como un intento de despegarse del oficialismo.