Los Neuss, ganadores del nuevo poder

Herederos de una tradición empresarial y con vínculos aceitados con el poder político, los hermanos Juan y Patricio Neuss se posicionan como figuras centrales entre los ganadores de la economía mileísta. De amigos de la infancia de Santiago Caputo a actores clave en el sector energético, su ascenso refleja algo más profundo: el reordenamiento de quiénes ganan y quiénes pierden en el nuevo ciclo político.

Por eso el título de tapa de NOTICIAS de esta semana: Ganadores del NUEVO PODER. Una edición en la que desmenuzamos cómo consolidaron su posición los Neuss de cuarta generación. Pasaron de tener una distribuidora eléctrica en Río Negro a controlar la principal transportadora de electricidad del país y se quedaron con áreas petroleras de Chubut y Santa Cruz. El sueño de comprar Edesur. Los negocios del resto del clan. Y el tortuoso día en que el padre mató a su mujer y se suicidó.

También en esta portada abordamos la polémica transformación del Martín Fierro en un negocio discutido, atravesado por internas, sospechas y pérdida de credibilidad.

Y otros dos temas costumbrista: el crecimiento del fenómeno “dog dancing”, ni más ni menos que entrenamiento de baile coordinado con el propio perro. Y la moda intelectual sexy que copa el universo de marcas y celebridades.