El Tesla que apareció en el estacionamiento del Congreso y quién es su dueño

La aparición de una Tesla Cybertruck en el estacionamiento de la Cámara de Diputados desató un nuevo escándalo mediático dentro del oficialismo libertario. La camioneta eléctrica futurista, fabricada por Tesla y diseñada por Elon Musk, fue vista estacionada en el anexo legislativo y rápidamente se viralizó en redes sociales debido a su impactante estética y, sobre todo, por su valor millonario en un contexto de ajuste económico y discurso oficial de austeridad.

El dueño del vehículo resultó ser el diputado nacional jujeño de La Libertad Avanza Manuel Quintar, de 44 años, quien asumió su banca el 10 de diciembre de 2023 y cuyo mandato se extiende hasta 2027. Quintar no solo es legislador: además se presenta públicamente como abogado, empresario, comerciante y deportista. Diversas investigaciones periodísticas señalaron que mantiene una fuerte actividad empresarial en el sector de la salud privada en Jujuy, donde administra clínicas, sanatorios y obras sociales vinculadas al histórico Sanatorio Los Lapachos, un emprendimiento familiar con presencia en la provincia desde hace décadas.

La polémica estalló porque la Cybertruck no es un vehículo para nada común ni accesible en el mercado argentino. En Estados Unidos el modelo base arranca en torno a los 70.000 dólares, pero en Argentina, debido a costos de importación, aranceles, IVA, impuestos internos y gastos logísticos, distintas estimaciones periodísticas ubican su precio entre los 200.000 y los 300.000 dólares. Algunos medios hablaron de una valuación superior a los 100.000 dólares, mientras otros calcularon cifras cercanas a los 250.000 o incluso 300.000 dólares dependiendo de la versión importada.

La escena generó ruido incluso dentro del propio oficialismo. Según reconstruyeron medios parlamentarios, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría pedido que el vehículo fuera retirado del estacionamiento por el impacto negativo que causaba en plena discusión por recortes presupuestarios y ajuste fiscal. La situación se volvió especialmente incómoda porque la camioneta aparecía además ploteada con símbolos y referencias libertarias, convirtiéndose prácticamente en una gigantografía rodante de ostentación política.

El episodio comenzó a viralizarse luego de que la periodista Noelia Barral Grigera publicara imágenes del vehículo junto a un comentario irónico sobre la declaración jurada patrimonial del diputado. “Según su DDJJ también tiene un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota”, escribió en redes sociales, alimentando el debate sobre el nivel de vida de algunos dirigentes libertarios.

Lejos de intentar bajar el perfil, Quintar eligió responder públicamente con un mensaje desafiante desde su cuenta de X. “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la Cybertruck. La frase fue interpretada como una mezcla de reivindicación patrimonial y provocación política dirigida a sectores opositores y críticos del oficialismo.

En paralelo, allegados al legislador aseguraron que la importación fue completamente legal y explicaron que la ausencia de patente visible en algunas imágenes se debía a demoras administrativas del Registro Automotor. También indicaron que se trataría de “la versión grande, la de más potencia” del modelo fabricado por Tesla.

La controversia tomó todavía más dimensión porque ocurrió en medio de fuertes recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei y en simultáneo con otros escándalos patrimoniales que golpean a dirigentes libertarios, especialmente las investigaciones sobre Manuel Adorni. En redes sociales, el vehículo fue rápidamente bautizado como “DipuTesla”, mientras miles de usuarios cuestionaban el contraste entre el discurso anti casta y la exhibición de bienes de lujo en el Congreso.