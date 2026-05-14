El desopilante video con IA en el que un Adorni del futuro habla con el del pasado

En medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que mantiene al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el centro de la escena, la cuenta de Twitter "Secretaría de Inteligencia Artificial" publicó un video generado con inteligencia artificial que se volvió viral en pocas horas: un Adorni del pasado —despeinado, con la cabeza rala y cara de preocupación— recibe la visita inesperada de sí mismo desde el futuro. El del mañana llega de traje, con implante capilar y una seguridad que el original todavía no tiene.

"¿Quién sos vos?", pregunta el Adorni de antes. El del futuro le explica que viene a calmarle las angustias: no va a tener que preocuparse más por llegar a fin de mes ni por la caída del pelo. "¿Y vos cómo sabés todo eso?", insiste el escéptico. La respuesta es la que convirtió al video en un objeto de culto en las redes: "Porque somos la casta, papá. Estamos robando a dos manos en el Estado. Tenemos cinco casas en un country, a una le pusimos una pileta con cascada —medio de negro cabeza, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito— y a Bettina le acomodamos el comedor", en referencia al trabajo dental de su esposa.

La sátira no necesita demasiada imaginación: en la causa real que investiga el fiscal Gerardo Pollicita, un contratista confirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo por reformas en la propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, que incluyeron, efectivamente, una pileta con cascada y un quincho de alta gama. El video hace lo que la mejor sátira política sabe hacer: tomar los hechos tal como son y simplemente ponerles voz.

El video, claro, no surgió de la nada. Adorni acumula frentes abiertos en simultáneo: la Justicia detectó además movimientos de criptomonedas en plataformas como Binance y Ripio que generaron nuevas dudas sobre la trazabilidad de sus activos, ya fue levantado el secreto fiscal suyo y de su esposa Bettina Angeletti, y esta semana la Cámara de Diputados convocó una sesión especial para interpelarlo por sus inconsistencias patrimoniales. Su única respuesta pública hasta ahora fue: "No cometí ningún delito y lo voy a comprobar en la Justicia". El Adorni del video, en cambio, es bastante más elocuente.