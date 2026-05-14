Encuesta contundente: el 73,5 por ciento no votaría a Milei para ser reelecto

Un relevamiento de la consultora Sentimientos Públicos bautizó su último informe "El quiebre de la promesa libertaria" y los números le dan la razón: apenas el 26,5 por ciento de los encuestados considera probable votar a Javier Milei para un segundo mandato en 2027. El 73,5 por ciento lo descarta. El dato es contundente en sí mismo, pero adquiere otra dimensión cuando se lo mira por dentro: el Presidente perdió al 48 por ciento de sus propios votantes de 2023. La mitad de quienes eligieron a Patricia Bullrich en la primera vuelta tampoco lo acompañaría. Y entre quienes votaron en blanco o se abstuvieron, el rechazo llega al 92 por ciento. El apoyo actual, con 26,5 por ciento, ya es incluso inferior al núcleo duro del 30 por ciento que lo acompañó en las PASO y en la primera vuelta de aquella elección.

El estudio, realizado sobre 1.500 casos a nivel nacional en mayo de 2026, radiografía también la geografía del derrumbe. En el AMBA el rechazo trepa al 76 por ciento. Entre la franja de 29 a 44 años escala aún más: el 80 por ciento asegura que no lo votaría. El oficialismo conserva algunos bastiones: los jóvenes de 18 a 28 años le otorgan un 36 por ciento de apoyo, y el mileísmo muestra fortaleza en la Zona Minera Norte y entre las clases altas, ambos segmentos siete puntos por encima del promedio general. La base social, según el informe, sigue siendo joven pero ahora también es más rica, avanzó hacia el norte del país y se des-masculinizó: hombres y mujeres lo apoyan en proporciones similares.

El capítulo más oscuro del relevamiento mide el estado de ánimo del país. Ante la pregunta sobre cuál frase representa mejor la sensación actual, el 61,5 por ciento eligió la opción más pesimista: "No tengo esperanza, temo que todo empeore". Solo el 14 por ciento declaró mantener esperanzas en el Gobierno, y un 12,5 por ciento sostuvo que "no hay otro camino, el Gobierno hace lo correcto". Un 12 por ciento dijo dudar del rumbo sin ver mejoras.

El director de Sentimientos Públicos, Hernán Vanoli, se encargó de matizar la lectura electoral: "El gobierno de Milei cuenta con un apoyo social cada vez menor. ¿Esto significa que va a perder una posible reelección? No necesariamente. Todavía falta mucho y el menú electoral, junto con la coyuntura, van a condicionar el voto".