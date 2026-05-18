La furia tuitera de Victoria Villarruel contra su propio gobierno

En una noche de furia tuitera, la vicepresidenta Victoria Villarruel agravó la interna del gobierno de Javier Milei con una batería de críticas contra figuras de su propio espacio. Llamó "playmobil" al diputado Luis Petri, tildó de "mamarracho" un proyecto de Patricia Bullrich y equiparó la gestión libertaria con el kirchnerismo en materia de defensa y seguridad.

El detonante fue una cuenta que denunció recortes en el área de Defensa. Villarruel aprovechó para apuntar contra Petri, exministro del área durante los dos primeros años de gestión. "El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos dos años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero", escribió la presidenta del Senado. También lo responsabilizó por la caída de los sueldos militares y la parálisis de la OSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas.

La mención del "bozal mediático" remitió al enfrentamiento judicial entre ambos: la Justicia desestimó una denuncia de Villarruel contra Petri por calumnias e injurias, y el diputado mendocino la acusó de intentar silenciarlo con una querella.

El segundo blanco fue Bullrich. Villarruel cuestionó la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la reconversión de la Policía Federal que la entonces ministra y el propio Milei anunciaron en junio del año pasado como el equivalente argentino del FBI. "Una fantochada" y un "mamarracho", la definió, incluyendo a la actual gestión entre quienes "intentan extinguir a nuestra Policía Federal".

Los dardos no terminaron ahí. Cuando la diputada Lilia Lemoine difundió una imagen generada con inteligencia artificial que la mostraba con kilos de más y un poncho, Villarruel respondió con una crítica al armado de listas del oficialismo: "Bien de casta", sintetizó. Y ante una mención sobre Daniel Scioli —hoy secretario de Turismo de Milei—, recordó que ella luchó contra el kirchnerismo mientras otros lo integraban o le votaban todo.