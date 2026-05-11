Quién sería el nuevo amor de Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri tendría nueva compañía. Según trascendió en los últimos días en los círculos del espectáculo y el jet set político, el líder del PRO estaría en pareja con Dolores Teuly, conocida como "Lola", una mujer de 46 años, perfil discreto y pasado en la función pública que habría llegado para quedarse en su vida. La primicia la dio la periodista Nancy Duré en el programa "Puro Show", y desde entonces el nombre de Lola Teuly no paró de circular.

Lo que sigue, según las mismas fuentes, sería inminente: en el entorno de la pareja hablan de un "blanqueo" próximo, es decir, una aparición pública conjunta que confirme oficialmente lo que hasta ahora circula como rumor bien fundamentado. Macri, fiel a su estilo, no confirmó ni desmintió nada. Pero tampoco negó.

Cómo se conocieron

El punto de partida de la historia —o al menos el momento en que el vínculo comenzó a hacerse visible para quienes los rodean— habría sido en marzo de este año, en el cumpleaños de Leo Mateu, el reconocido relacionista público que reunió en MARO Costanera a buena parte del mundo político, empresarial y mediático porteño. Macri estuvo presente en esa fiesta, y fue allí donde habría compartido la noche con Lola Teuly. Desde entonces, según quienes los frecuentan, estarían saliendo con regularidad. "Lo han visto a él en la casa de ella, en varias oportunidades, en carácter de novio", confirmó Duré.

Pero el vínculo entre ambos es anterior. Mucho más anterior. Teuly figura en LinkedIn como asesora de la Dirección General de Eventos de la Presidencia de la Nación desde agosto de 2015, es decir, desde el inicio mismo de la gestión de Macri en la Casa Rosada. Compartieron años de gobierno, coincidieron en los mismos espacios institucionales y, según reconstruyeron los programas de espectáculos, se conocen desde aquella época. La chispa, sin embargo, habría saltado ahora.

Quién es Lola Teuly

Dolores Teuly tiene 46 años y representa con precisión lo que en ciertos círculos porteños se llama "bajo perfil de alto nivel": pocas redes sociales, ninguna exposición mediática voluntaria, estética cuidada y discreción absoluta como norma de vida. Quienes dicen conocerla la describen como una mujer tranquila, refinada y elegante, con un estilo que, según la propia Duré, recuerda al perfil de Juliana Awada: "Una espléndida total, hermosa mujer, muy fina, muy del estilo que le gusta a Macri teniendo en cuenta lo que fue Juliana."

Ya no ejerce funciones en el Estado. En la actualidad, Teuly tiene una empresa dedicada a la venta de alfombras, un rubro que combina con la misma discreción con la que parece manejar todos los aspectos de su vida. Separada, sin exposición pública y ajena al mundo de los medios, su nombre era prácticamente desconocido fuera del círculo que frecuenta al ex presidente hasta que Duré lo puso en pantalla.

El contexto sentimental

La aparición de Lola Teuly en la escena ocurre en un momento particular para Macri. Su separación de Juliana Awada, modelo y empresaria con quien estuvo en pareja durante años y tiene una hija, Antonia, fue procesada públicamente con la misma frialdad con que ambos manejaron siempre su vida privada. Awada continuó construyendo su perfil en redes sociales —looks de lino, plantas zen, viajes— mientras Macri volvía al ruedo político con renovada energía de cara a las elecciones de 2027.

Es en ese contexto donde la figura de una nueva pareja adquiere, inevitablemente, una dimensión que excede lo estrictamente personal. En la política argentina contemporánea, la vida sentimental de los líderes forma parte del relato público, guste o no. Una compañera discreta, elegante y ajena al escándalo puede funcionar —consciente o inconscientemente— como parte de una imagen en reconstrucción.

por R.N.