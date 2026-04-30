Primera foto: Jorge Macri y Belén Ludueña presentaron a Vito

Este jueves por la mañana, María Belén Ludueña dio a luz a Vito, su primer hijo junto al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. El parto se realizó por cesárea en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. Y la pareja compartió fotos en sus redes sociales del nacimiento.

Ludueña explicó que eligió Vito por su asociación con la vida y la protección, valores que quería transmitirle a su hijo desde el primer momento. También destacó que el apellido le daba al nombre una armonía especial.

La noche previa al parto, la conductora compartió en sus redes una serie de imágenes cargadas de emoción. Una foto en el ascensor junto a Macri, con el pie "Última foto de dos", reflejó la mezcla de ternura y expectativa de esos últimos minutos antes de convertirse en madre. También publicó una imagen más íntima desde su living, con la ciudad de fondo, transmitiendo la calma que buscaba antes del gran cambio.

Entre las postales de esa noche también apareció una foto frente a la gruta de la Virgen de Lourdes en Mar del Plata, con un mensaje de fe: "Me encomiendo en tus manos Virgencita y confío en que todo va a salir muy bien". El propio Macri había anticipado el nacimiento el miércoles en una entrevista, reconociendo con humor la complicidad vivida durante el embarazo: "Los dos estamos embarazados", dijo.

(noticia en desarrollo)

por R.N.