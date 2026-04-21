San Luis formó a sus primeros guías caninos

El pasado viernes por la mañana, el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis fue escenario de un acto que cerró una etapa y abrió otra. Con la presencia de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y de las máximas autoridades policiales y penitenciarias de la provincia, egresaron los primeros catorce guías caninos formados en el marco del 1° Curso Nacional de Nivelación Canino Penitenciario-Policial, una iniciativa inédita que reunió a dos fuerzas provinciales y trascendió las fronteras de San Luis al incorporar también a un efectivo del Servicio Penitenciario de Salta.

La capacitación se desarrolló en modalidad interna durante doce días consecutivos de internación, una exigencia que habla de la intensidad del proceso formativo. Los cursantes —nueve del Servicio Penitenciario provincial, cuatro de la Policía de San Luis y uno de la fuerza salteña— adquirieron conocimientos técnicos en manejo, adiestramiento y conducción de canes de trabajo para tareas de seguridad, defensa y fuerza. Pero el curso fue más allá de la técnica: también se puso énfasis en la construcción del vínculo entre el guía y su compañero canino, una relación que, según remarcaron los instructores, se sostiene en la confianza, la comunicación y el respeto mutuo.

"El trabajo con perros operativos exige disciplina, constancia, sensibilidad y perseverancia. No se trata únicamente de impartir órdenes, sino de comprender su conducta y potenciar sus capacidades instintivas", fue uno de los conceptos centrales que atravesó las jornadas de formación.

El cuerpo docente estuvo integrado por el ayudante de 1° Javier Reynoso, del Servicio Penitenciario Provincial, y el subcomisario César Andrés Sosa, instructor nacional canino de la Policía de San Luis, junto a los sargentos José Héctor Jofré y Héctor Martín Lucero, el figurante sargento Roberto Emilio Onis, y los ayudantes de campo José Luis Suárez Palacios, Lucas Alfredo Soto y Lucas Alberto Agüero.

El punto de distinción del curso fue la participación de Javier Catoni, empresario pampeano y fundador de Special Missions, una base de entrenamiento táctico y de seguridad con sede en La Pampa que se posiciona como la más grande de América Latina y con proyección mundial. El centro, especializado en la capacitación de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y entrenamiento civil en áreas como K9, defensa y tácticas operacionales, ha participado en conflictos internacionales y fue convocado en el marco de operaciones contra el narcotráfico en México. Su incorporación como referente formativo del curso reforzó el perfil de élite de la capacitación.

En 2026, Special Missions dio un paso más en su expansión al incorporar helicópteros militares del tipo MD 530 de última generación —con aviónica y equipamiento militar de primer nivel—, siendo la única organización privada del país en contar con esa aeronave y en formar instructores de combate especializados en ella, tras una formación de dos años llevada adelante en Estados Unidos.

El acto de cierre reunió también a la directora general de los complejos penitenciarios, Karina Mantelli; al subdirector Carlos Zarandón; al jefe de la Policía, Juan Carlos Serrano; y a su subjefe, Javier Miranda, además de familiares de los egresados que acompañaron una jornada que marcó, para muchos de los presentes, el inicio de una nueva etapa profesional.

Con esta primera promoción de guías caninos formados de manera conjunta, San Luis sienta las bases de una especialidad que combina rigor técnico, bienestar animal y vocación de servicio —y que estará en las calles y los recintos penitenciarios de la provincia cuando la seguridad lo requiera.

por R.N.