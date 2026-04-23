La UBA ganó el premio máximo dentro de la competencia de modelos de la ONU

Una delegación de nueve estudiantes de la Universidad de Buenos Aires se consagró con el premio a "Delegación Destacada" en el National Model United Nations (NMUN), la simulación del sistema de Naciones Unidas más prestigiosa del mundo, que se realiza ininterrumpidamente desde 1927. La competencia tuvo lugar en Nueva York, y los premios fueron entregados en el propio recinto de la Asamblea General de la ONU.

Fue la cuarta participación de la UBA en el certamen, pero la primera vez que la delegación estuvo integrada por alumnos de cinco facultades distintas: Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, y Filosofía y Letras. El equipo representó a la República Árabe Siria y se impuso ante instituciones de peso internacional como la Universidad de Texas, la Université Paris II Panthéon-Assas, la LMU Munich y la HEC Montréal, entre otras.

Además del máximo reconocimiento, los estudiantes cosecharon cinco distinciones adicionales: el Peers Award —otorgado por sus propios pares— en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, y cuatro premios a documentos de posición en distintas comisiones de la Asamblea General y del TNP.

El equipo estuvo conformado por Felicitas Repetto Alcorta, Juan Ignacio Bergaglio y Rocío Sivina Berardi (Abogacía, Facultad de Derecho); Esteban Almeida y Manuela Sánchez Cisano (Actuario y Economía, Ciencias Económicas); Gonzalo Ruiz del Castillo (Ciencia Política, Ciencias Sociales); Cindy Eliana Levi y Azul Muiño (Ciencias de la Computación y Ciencias Biológicas, Exactas y Naturales); e Isabella Juliana Parise Cicero (Geografía, Filosofía y Letras).

Los nueve fueron seleccionados de un grupo inicial de 70 postulantes y atravesaron una preparación intensiva de cinco meses coordinada por los tutores Martina Nasanovsky y Felix Samoilovich, el director del Programa de Liderazgo en Asuntos Globales Juan Francisco Petrillo y el coordinador académico Leopoldo M. A. Godio. La formación incluyó entrenamiento en oratoria, negociación y análisis de temas internacionales, además de encuentros con diplomáticos y especialistas.

El logro se produce en un contexto de recorte presupuestario a las universidades públicas. La UBA no solo logró enviar su delegación más numerosa e interdisciplinaria hasta la fecha, sino que además alcanzó el reconocimiento más alto en uno de los escenarios académicos más exigentes del mundo.