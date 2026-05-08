Video: ¿un fantasma en el teatro? Se abrió y rompió una puerta en el Multitabaris

"Hace minutos, sorpresivamente, se abrió y destruyó una puerta de acceso a Multitabaris, en la cual se anuncia la obra El Secreto. En estos momentos se investiga si fue producto del fuerte viento o efectivamente -como algunos sostienen- son los fantasmas que habitan los teatros", posteó Multiteatro, la cuenta oficial en X de la empresa que maneja los principales escenarios teatrales de avenida Corrientes.

El mensaje compartido en redes sociales adjuntó un curioso video en el que se observa como dos puertas que dan a exterior del teatro son abiertas, aunque la ultima en abrir termina por destrozar su propia cobertura de vidrio. por supuesto, semejante grabación fue viralizada en el plano digital y cientos usuarios armaron su propias conjeturas sobre lo ocurrido.

"Sorpresivamente... por una correntada o viento fuerte y poco mantenimiento en una puerta ....." destacó un usuario. "Es la puerta en la que está la imagen de Gerardo Romano... en algún lugar de Buenos Aires debe haber lanzado alguna puteada", señaló otra cuenta, refiriéndose al reconocido actor, y su estilo de interpretación, que se presenta en el mismo espacio. Mientras que algunos recordaron al recientemente fallecido Luis Brandoni como un espíritu responsable de la extraña secuencia.