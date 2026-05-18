Kirchnerismo en estado puro: el plan de un "nuevo Cámpora" para indultar a Cristina

La diputada bonaerense Teresa García encendió la interna peronista al confirmar en voz alta lo que en el kirchnerismo duro se debate en privado: la búsqueda de un "nuevo Cámpora" de cara a 2027. El esquema es simple y brutal: llevar al gobierno a un candidato cuya misión principal sea indultar a Cristina Fernández de Kirchner para que ella recupere el poder real.

García lo admitió durante una entrevista radial, en respuesta directa a si el espacio busca "un candidato o candidata para liberar a Cristina y después asuma ella". La legisladora no lo negó: sostuvo que "hace falta alguien que entienda la lógica por la que vamos a atravesar en un próximo gobierno y que necesitamos que esté libre". Fue más lejos: afirmó que ningún futuro gobierno peronista puede ignorar "las razones por las que está detenida", que resumió como la "pelea permanente con el poder real". Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, del círculo íntimo de Cristina y Máximo, cerraron filas y la respaldaron de inmediato en redes sociales.

La referencia al lema de 1973 —"Cámpora al gobierno, Perón al poder"— no es inocente: evoca una de las experiencias más traumáticas del peronismo, que derivó en la renuncia de Cámpora, el regreso de Perón y un ciclo de violencia interna que marcó al país. Que el kirchnerismo lo reivindique como modelo dice mucho del estado de la discusión.

El planteo agudiza la ya tensa relación con Axel Kicillof. El gobernador fue interrumpido esta semana durante un acto en La Plata por militantes que le gritaron "Pedí por Cristina" y "Queremos saber cómo vamos a liberar a Cristina". En el cristinismo duro y La Cámpora lo definen en privado como "faccioso", "mesiánico" y "monotemático". Le reprochan no escuchar, aislarse con su entorno y apurar una candidatura presidencial sin aliados, repitiendo el error que hundió a Horacio Rodríguez Larreta.

Desde el kicillofismo responden que Cristina y Máximo directamente no quieren que el gobernador llegue a la Casa Rosada, y advierten que "no hay ninguna posibilidad de que Cristina salga libre si no es por un indulto de un gobierno peronista". En esa frase está el dilema: para el cristinismo, el armado 2027 gira en torno a ese objetivo. Para Kicillof, esa lógica lo subordina antes de tiempo.