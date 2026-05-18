La bofetada de Brigitte a Macron: un libro revela que leyó los mensajes de él con su "amor platónico" iraní

El Palacio del Elíseo lo llamó "momento de complicidad". Luego dijo que fue una "broma" y hasta insinuó que el video podía ser una deepfake generada por inteligencia artificial. Pero la verdad llegó un año después, en forma de libro: la cachetada que Brigitte le propinó a Emmanuel Macron al bajar del avión presidencial en Hanói, Vietnam, en 2025 fue una pelea. Y el motivo fue una actriz.

Según el periodista Florian Tardif, de la revista Paris Match, en su libro Un couple presque parfait (Una pareja casi perfecta), Brigitte Macron descubrió durante el vuelo los mensajes que su marido intercambiaba con Golshifteh Farahani, actriz franco-iraní de 42 años. "Un mensaje que nunca debió haber leído", afirma un allegado de la pareja citado por el autor.

Tardif lo describe con precisión quirúrgica: "Lo que herirá a Brigitte no es tanto el contenido del mensaje como lo que este dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar". Y subraya el detalle que más dolió: "¡Y por una mujer mucho más joven!".

El presidente mantuvo durante varios meses una relación platónica con Farahani, "con mensajes que iban bastante lejos", según el libro. Ya no sería el caso, aclara Tardif. Pero fue suficiente para que la escena privada se volviera pública y diera la vuelta al mundo. Russia Today y cuentas de extrema derecha francesa fueron los primeros en viralizarla.

¿Quién es Golshifteh Farahani? Una de las actrices más respetadas del cine europeo y de autor. Iraní de nacimiento, fue exiliada de su país desde 2008 por negarse a usar hiyab en producciones internacionales. Protagonizó Extracción, Paterson y Sobre Elly, entre otras. En octubre de 2022 cantó junto a Coldplay en el estadio Monumental de Buenos Aires una versión de "Baraye", himno de las protestas por Mahsa Amini, transmitida en vivo a más de 3.500 salas de cine en 70 países. Hoy Farahani ya no vive en Francia: abandonó el país, harta de la burocracia y del sistema bancario, y se radicó en Ibiza.