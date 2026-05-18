Soltera sin apuros: el domingo de paddle de Juliana Awada con amigas

En los primeros días del 2026, la ruptura entre Juliana Awada y Mauricio Macri terminó de confirmarse, luego de varios meses de rumores sobre un desgaste fuerte en la relación y una creciente distancia entre ambos que se vieron reflejados en actividades publicas separadas. El descenlace puso fin a más de quince años de matrimonio, una historia que había comenzado cuando Macri aún era jefe de Gobierno porteño y que atravesó la presidencia, la exposición internacional y los años posteriores a su salida de la Casa Rosada.

Las primeras versiones sobre una crisis comenzaron a circular hacia fines de 2025, cuando el periodismo advirtió varios viajes separados, pocas fotos de la pareja y una menor interacción en redes sociales. El distanciamiento se volvió más evidente durante las fiestas de fin de año, aunque ambos mantuvieron la decisión de preservar el vínculo familiar y pasar juntos algunas celebraciones junto a su hija Antonia.

La confirmación oficial llegó el 12 de enero a través de un mensaje publicado por Awada en su cuenta de Instagram. En un texto breve, pero cargado de tono emocional, la empresaria escribió: “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”. El mensaje fue interpretado como una señal del estilo con el que Awada decidió atravesar la ruptura: sin confrontaciones públicas, evitando declaraciones explosivas y apostando al perfil bajo.

Pasados los meses, ese estilo sobrio, cuidado y amigable sigue en vigencia. En sus redes sociales, la empresaria continua subiendo stories e imágenes de su día a día con la estética e impronta que supo mantener y que se ha convertido en su sello personal. Este fin de semana, se difundieron fotografías de Awada con amigas jugando al paddle y el viernes se conocieron retratos de ella en su oficina. En comparación, en cuanto a comunicación, la ex Primera Dama viene marcando un impronta mucho más prolija, en contraste con su ex esposo.

Mauricio Macri, en cambio, optó inicialmente por el silencio. El ex presidente evitó hacer declaraciones públicas inmediatas y dejó que el comunicado de su ex esposa funcionara como la voz oficial de la separación. Recién días después, personas de su entorno comenzaron a transmitir que la ruptura había sido “de común acuerdo” y sin terceros confirmados. Detrás de la decisión aparecieron distintas versiones sobre los motivos del quiebre. La más repetida en medios políticos y de espectáculos apuntó al progresivo distanciamiento generado por las actividades internacionales de Macri, especialmente su creciente involucramiento con la FIFA y organismos vinculados al fútbol internacional.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez, el ex mandatario pasaba largos períodos fuera del país y mantenía una agenda internacional intensa que habría deteriorado la convivencia y la dinámica familiar. “Está muy metido en la FIFA, viaja mucho”, resumió el periodista al explicar el contexto de la separación. Otros allegados mencionaron diferencias personales acumuladas durante años y estilos de vida cada vez más incompatibles.El fundador del PRO mantuvo una fuerte exposición política, Awada profundizó un perfil mucho más introspectivo, ligado a la moda sustentable, la vida familiar y el contacto con la naturaleza.

Por supuesto , las especulaciones más fuertes se concentraron sobre Macri. Según trascendió en los últimos días en los círculos del espectáculo y el jet set político, el líder de la ex coalición Cambiemos estaría en pareja con Dolores Teuly, conocida como "Lola", una mujer de 46 años, perfil discreto y pasado en la función pública que habría llegado para quedarse en su vida. La primicia la dio la periodista Nancy Duré en el programa "Puro Show", y desde entonces el nombre de Lola Teuly no paró de circular.

Según la periodista, el punto de partida de la historia habría sido en marzo de este año, en el cumpleaños de Leo Mateu, el reconocido relacionista público que reunió en MARO Costanera a buena parte del mundo político, empresarial y mediático porteño. Macri estuvo presente en esa fiesta, y fue allí donde habría compartido la noche con Teuly. Desde entonces, según quienes los frecuentan, estarían saliendo con regularidad. "Lo han visto a él en la casa de ella, en varias oportunidades, en carácter de novio", confirmó Duré.

Curiosamente, Teuly figura en LinkedIn como asesora de la Dirección General de Eventos de la Presidencia de la Nación desde agosto de 2015, es decir, desde el inicio mismo de la gestión del mismo Macri en la Casa Rosada. Compartieron años de gobierno, coincidieron en los mismos espacios institucionales y, según reconstruyeron los programas de espectáculos, se conocen desde aquella época. La chispa, aparentemente, habría saltado ahora.

Sin embargo, para muchas amistades de la expareja presidencial, el espacio dejado por Awada en la vida de el ex Jefe de Estado va a ser dificil de llenar. La historia entre ambos había sido durante años una de las imágenes más consolidadas de la política argentina contemporánea. Desde la boda celebrada en 2010 hasta el paso por la Casa Rosada, el matrimonio cultivó una estética pública basada en la moderación, la elegancia y cierta idea de estabilidad familiar. Incluso, muchos dirigentes del PRO interpretaron el final de la relación como otro símbolo del cierre de una etapa en la vida publica de Macri.