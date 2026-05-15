Estudiantes universitarios piden eliminar Matemáticas de la cuadrícula porque los atrasa en la cursada

Un video del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ezeiza encendió el debate en redes sociales: un grupo de alumnos reclama revisar el sistema de correlativas que vincula Matemática —materia de primer año— con materias del tercer año de la cursada. El argumento central es que quienes no logran aprobarla quedan bloqueados para avanzar en sus carreras, perdiendo cuatrimestres enteros de cursada.

"Sabías que hay una materia que está atrasando a cientos de estudiantes", arrancan en el clip, donde varios alumnos se dirigen directamente a sus pares. En el video sostienen que Matemática "se convirtió en un filtro que frena carreras completas" y que el sistema de correlativas genera un efecto dominó sobre todo el plan de estudios. Como solución, el Centro de Estudiantes propone revisar ese régimen, implementar tutorías para los estudiantes trabados y abrir una discusión institucional sobre la materia.

La iniciativa, sin embargo, no tardó en recibir críticas. En X (ex Twitter), varios usuarios reencuadraron el reclamo con dureza: sostuvieron que los estudiantes "admiten que no les da para aprobar una materia básica de primer año" y que llevan dos años sin poder acreditarla. "Los 'futuros' 'profesionales' que financiamos", ironizó uno de los posteos más difundidos. Las reacciones se multiplicaron bajo la lectura de que el pedido expresa una caída del nivel educativo universitario.

Lo que el Centro de Estudiantes pide no es, en rigor, eliminar Matemática del plan de estudios, sino desanclarla como correlativa obligatoria para cursar en años superiores. La distinción, no obstante, se perdió rápidamente en el debate online, donde el reclamo fue leído mayoritariamente como una demanda de suprimir la materia.