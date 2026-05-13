Momento viral: en el streaming de Guille Aquino confundieron a un urólogo con un ufólogo

La semana pasada el mundo de los ovnis estalló de nuevo. El 8 de mayo, el Pentágono publicó los primeros archivos desclasificados sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) —la denominación oficial que reemplazó al clásico OVNI— como parte de una iniciativa de transparencia impulsada por la administración Trump. Los documentos, algunos de ellos con décadas de antigüedad, incluyen videos, fotos e informes de avistamientos y quedaron disponibles en un sitio web gubernamental de acceso libre. El tema copó las redes y los medios de todo el mundo. En Argentina, también llegó a los streamings.

El programa "Y qué", conducido por Guille Aquino en Vorterix, quiso estar a la altura del momento y decidió sumar a la conversación a un ufólogo: un especialista en el estudio de los objetos voladores no identificados. La producción hizo sus averiguaciones, consiguió un contacto y lo llamó al aire. Ahí empezó el problema.

El hombre que atendió del otro lado no sabía nada de extraterrestres. Era urólogo. Especialista en vías urinarias, riñones y vejiga. El desconcierto en el piso fue instantáneo: Aquino y su equipo tardaron unos segundos en procesar lo que estaba pasando, y cuando lo hicieron, las risas no se pudieron contener. El momento quedó inmortalizado como uno de esos clips que circulan solos.

Lo que podría haber terminado ahí tomó otro giro: con la situación ya descomprimida por la carcajada colectiva, alguien en el piso se animó a preguntarle al médico qué opinaba de la posibilidad de vida en otros planetas. El urólogo, con una buena onda que nadie esperaba, se rió y respondió que no creía en eso. Cerró su intervención sin drama y con más dignidad de la que la situación merecía.

La producción, en algún momento entre la búsqueda del especialista y la llamada al aire, confundió "ufólogo" con "urólogo": dos palabras que suenan parecido, significan cosas radicalmente distintas y, al menos por una noche, protagonizaron uno de los mejores momentos accidentales del streaming argentino.