Broma en redes: el ladrón del "robo del siglo" le echa el ojo a una caja fuerte

Luis Vitette, uno de los principales protagonistas del asalto al Banco Río de Acassuso en 2006 —el golpe conocido como el "robo del siglo"—, volvió a dar que hablar desde las redes sociales y con humor negro de por medio.

El ex delincuente compartió en su cuenta de X una fotografía junto a una caja fuerte con un mensaje escueto: "Practicando, buen día". La publicación se viralizó rápidamente. Y cuando un usuario le pidió consejo para abrir una caja averiada con documentos adentro, Vitette remató con ironía: "Lástima que no puedo entrar a ese país". La frase condensa su situación real: desde que recuperó la libertad en 2013 —tras cumplir la mitad de una condena de 21 años y seis meses— fue expulsado a Uruguay y tiene prohibido pisar suelo argentino. Todos sus pedidos de permiso a la Justicia para regresar fueron rechazados.

El robo que lo hizo célebre ocurrió el 13 de enero de 2006. Una banda de seis hombres tomó el Banco Río de Acassuso, tomó rehenes y vació las cajas de seguridad mientras Vitette distraía a la policía negociando por teléfono. Cuando las fuerzas especiales finalmente entraron, la banda ya había escapado a través de un túnel hacia el sistema pluvial del barrio, en gomones. El botín estimado rondó los ocho millones de dólares. Entre las cajas saqueadas estaba, por cierto, la del escritor Ernesto Sabato —autor de una novela llamada, precisamente, El túnel.

El caso fue llevado al cine en 2020, con Guillermo Francella en el rol de Vitette y Diego Peretti como el cerebro del asalto, Fernando Araujo. La película fue un éxito de taquilla, aunque el propio Vitette la criticó en redes por alejarse de los hechos reales. Dos décadas después del golpe, sigue del otro lado del Río de la Plata y con ganas de hacer chistes al respecto.