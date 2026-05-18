El reloj que reemplaza al celular que nadie quería dar

Hay una escena que se repite en millones de hogares argentinos. El chico tiene ocho, nueve, diez años. Empieza a moverse solo: el colegio, la casa de un amigo, el club. Los padres quieren saber dónde está. Y ahí aparece la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿le damos el celular? No porque no confíen en él. Sino porque saben perfectamente lo que viene con el celular. Las redes sociales. El contenido sin filtro. Los grupos de WhatsApp que escapan a cualquier supervisión. Un dispositivo pensado para adultos, entregado a manos que todavía no están preparadas para gestionarlo. "El debate estaba mal planteado. No era celular sí o celular no. Era: ¿existe algo que resuelva la comunicación sin abrir todas las puertas al mismo tiempo?"

Esa tensión —entre la necesidad real de conectar y el miedo igualmente real a sobreexponer— es exactamente la que detectó Ezequiel Tietjen cuando observó a sus siete sobrinos, de entre 7 y 9 años, absortos en pantallas. No buscaba lanzar un producto. Buscaba resolver algo concreto: una herramienta que le devuelva a los padres la tranquilidad de saber, sin resignar el control de lo que el hijo ve, habla y consume. De esa observación nació Panda Kids, y de Panda Kids el Panda Watch PRO: un reloj inteligente infantil, fabricado y comercializado en Argentina, que hoy llega a más de 120.000 familias en todo el país.

El dispositivo opera con SIM propia en red 4G LTE. Tiene GPS en tiempo real, historial de recorridos y geocercas configurables: el reloj avisa automáticamente cuando el chico entra o sale de un área predefinida. Incluye videollamadas con contactos autorizados por los padres, botón SOS con envío de ubicación, y una función llamada Sound Guardian que permite, en emergencias, escuchar el entorno del niño desde la app. Pero el corazón del producto no está en lo que tiene. Está en lo que no tiene. Sin acceso a internet abierto. Sin redes sociales. Sin aplicaciones descargables. Sin notificaciones. La propuesta de valor está construida, deliberadamente, sobre una ausencia.

120.000 familias encontraron en ese reloj algo más que conectividad: encontraron una forma de manejar la ansiedad de criar hijos en la era de la sobreexposición digital. Lo que Panda Kids resolvió no fue un problema técnico. Fue un problema de crianza que el mercado estaba ignorando. Esa franja de tiempo entre los 6 y los 10 años —cuando el chico ya necesita autonomía pero todavía no necesita un smartphone— existió siempre. Lo que cambió es que la masificación del celular la volvió incómoda para los padres: ya no había una respuesta intermedia.

Ahora la hay. El modo clase bloquea el reloj durante el horario escolar. La geocerca avisa sin que los padres tengan que llamar. El GPS registra el recorrido sin que el chico sienta que está siendo vigilado minuto a minuto. Es, como lo define la propia marca, la primera etapa de independencia digital: el chico se mueve, los padres respiran.

Que una empresa 100% argentina, sin inversión extranjera ni respaldo de un gigante tecnológico, haya llegado a esa escala dice algo importante: no se trata de una moda porteña ni de un nicho de clase media con dinero para gastar en gadgets. Los pedidos llegaron desde Mendoza, Tucumán, Córdoba, la Patagonia. La preocupación es transversal. Los padres no quieren espiar a sus hijos. Quieren poder soltar la mano sin perderlos de vista. Y en esa distinción, aparentemente pequeña, hay un mercado enorme esperando ser atendido.

por R.N.