El desopilante video con IA de un asado que comparten Milei, Cristina, Macri y Adorni

La inteligencia artificial encontró el formato perfecto para parodiar a la política argentina: un asado dominical en casa de Manuel Adorni con toda la grieta reunida alrededor del fuego. El video, generado con IA y musicalizado con "Asado y Fernet" de Los Caligaris, se viralizó en pocas horas y acumuló miles de reproducciones.

La escena arranca con la llegada de Javier Milei acompañado por sus mastines ingleses, su presencia más fiel y menos cuestionada. Detrás aparece Patricia Bullrich con vinos bajo el brazo, y Alberto Fernández con una guitarra, dispuesto como siempre a animar la sobremesa. Juan Grabois, fiel a su perfil militante y solidario, se suma a ayudar al anfitrión con el fuego: no podría ser de otra manera.

El momento más surrealista llega cuando Mauricio Macri es captado comiendo directamente del plato de Cristina Kirchner —como un gato, con toda la comodidad del mundo— ante la mirada incrédula de Myriam Bregman. Luego es la propia ex presidenta quien toma el rol que nadie le discute en ningún asado: repartir los choripanes entre los comensales, uno por uno.

El clímax, sin embargo, le pertenece al Presidente. Milei irrumpe corriendo con una motosierra para cortar el asado, en la imagen más literal y más brutal de su marca política. La herramienta que prometió usar contra el Estado termina siendo, en la parodia, el cuchillo del asador.

Todo ocurre al ritmo de "Hagamo' un asado, tomemo' Fernet", el himno cuartetero de Los Caligaris que desde 2009 funciona como banda sonora involuntaria de cualquier reunión argentina. La elección no es inocente: la canción celebra exactamente lo que el video simula, la fantasía de que en torno al asado las diferencias se disuelven y la grieta se cierra, aunque sea por un rato, aunque sea con IA y aunque no le crea nadie.