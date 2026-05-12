Lilita Carrió sorprendió en una entrevista: "Estoy embarazada"

La entrevista que Diego Sehinkman realizó a Elisa Carrió en TN dejó una serie de definiciones políticas, cruces irónicos y momentos descontracturados que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Fiel a su estilo frontal, la dirigente combinó denuncias contra sectores del poder político y judicial con comentarios personales, humor ácido y fuertes cuestionamientos tanto al gobierno de Javier Milei como a dirigentes de la oposición.

Durante gran parte de la charla, la ex diputada volvió sobre uno de los ejes históricos de su discurso: la existencia de una trama de vínculos entre política, justicia, empresarios y operadores de poder. “En Argentina, por abajo, todos se juntan con todos, existe un entramado mafioso”, afirmó en uno de los pasajes más comentados de la entrevista. También recordó su paso por Cambiemos y lanzó una dura autocrítica sobre su relación con el expresidente Mauricio Macri: “Cometí un grave error con Mauricio Macri en 2015, él se quedó con la justicia”.

Carrió apuntó además contra el funcionamiento de ciertos sectores judiciales y empresariales. “Desde los años 90 veo fiscales y jueces viviendo en grandes quintas, veraneando con motos de agua y enormes piletas”, sostuvo, mientras cuestionaba lo que definió como una “matriz de corrupción estructural” en la Argentina. En otro tramo aseguró que “las reuniones famosas en el Sheraton de Pilar siempre fueron para que los miembros del poder se juntaran”.

Sin embargo, el momento viral y uno de los momentos más comentados del reportaje ocurrió cuando, en medio de un intercambio distendido con el periodista, Carrió sorprendió con una frase inesperada y en tono humorístico: “Yo estoy embarazada”. La expresión descolocó al conductor y generó inmediatamente repercusión en redes sociales, más allá que la definición se centraba sobre si confirmaba su participación en las próximas elecciones presidenciales del 2027 y el rol de la Coalición Cívica en esa carrera electoral. La abogada aclaró que su comentario se debe al lanzamiento de una nueva asociación civil que conducirá proximamente.

La dirigente también dejó fuertes críticas hacia el gobierno libertario. Cuestionó especialmente el estilo político de Javier Milei y el rol de Karina Milei dentro del oficialismo. En declaraciones recientes complementarias a esa aparición televisiva, llegó a afirmar que “Karina Milei es una persona de una oscuridad espiritual terrible” y sostuvo que el oficialismo construyó una dinámica de poder basada en la confrontación permanente.

Respecto del rumbo económico, Carrió volvió a mostrarse crítica del ajuste impulsado por Milei. En otra entrevista reciente con TN había contado incluso situaciones personales para describir el impacto tarifario: “Saqué el horno eléctrico porque me llegaban cuatrocientos mil pesos por mes”, dijo al cuestionar los aumentos de servicios públicos y el deterioro de la clase media.

Lejos de décadas pasadas, actualmente, Lilita Carrió atraviesa una etapa de menor centralidad electoral pero continúa teniendo influencia dentro de los sectores opositores. Aunque ya no ocupa cargos legislativos, sigue manteniendo una presencia mediática frecuente y conserva capacidad para instalar temas en la agenda pública.

En distintas entrevistas reconoció además limitaciones de salud que redujeron su participación política activa. Por otro lado, nadie del espectro político apuesta a que la ex candidata presidencial se quede en su casa el año que viene y dan por descontado que mantendrá una presencia opositora latente contra la presunta reelección del presidente Javier Milei.