Imputaron a Demian Reidel, ex asesor de Milei, por los gastos en Nucleoelétrica

Demian Reidel, ex jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei y ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA, quedó formalmente imputado por la Justicia federal en una causa que investiga presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal para gastos personales y consumos considerados ajenos a la actividad institucional del organismo. La investigación fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González y quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.

La causa se originó luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enviara al Congreso un extenso informe de gestión que incluía un anexo con el detalle de movimientos realizados con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período en el que Reidel encabezó la empresa estatal. Ese documento reveló consumos por alrededor de $443 millones —equivalentes a unos US$ 313.000— en más de veinte países, incluyendo gastos en hoteles cinco estrellas, restaurantes, bares, servicios de playa, free shops, peluquerías, locales de ropa y retiros de efectivo.

Entre las operatorias que quedaron bajo sospecha aparecen 45 compras en free shops por US$ 5.957, gastos en comercios de indumentaria como Adidas, Reebok, Primark y El Corte Inglés por US$ 1.224, consumos en pubs y discotecas —entre ellos un gasto de US$ 765 en el bar “El Pub Pirata” de Madrid—, además de estadías en hoteles de lujo en ciudades como San Francisco, Viena, Miami, Singapur y Washington. También se detectaron más de 400 adelantos de efectivo que, según distintas publicaciones periodísticas, superarían los $56 millones.

El fiscal González sostuvo en su requerimiento de instrucción que existen indicios de “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la tarjeta corporativa asociada a la cuenta N°338402 de Nucleoeléctrica. Uno de los puntos centrales de la pesquisa es que el reporte oficial no identificaba quién realizó cada gasto ni precisaba si los consumos correspondían a tarjetas titulares o adicionales. Tampoco había rendiciones documentales detalladas sobre la finalidad institucional de las erogaciones.

La prueba principal incorporada al expediente es precisamente el anexo oficial enviado por el Gobierno al Congreso nacional. Sobre esa base documental, el fiscal pidió reconstruir quiénes utilizaron los plásticos corporativos, qué funcionarios autorizaron los consumos y cuál fue el destino concreto de cada operación. La investigación alcanza no sólo a Reidel sino también a integrantes del directorio, síndicos y usuarios habilitados de las tarjetas de la empresa estatal.

Reidel intentó despegarse públicamente del escándalo antes incluso de quedar imputado. "Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignármelo a mi es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar", posteó Reidel en su cuenta de X.

El economista y físico había desembarcado en el gobierno libertario como una de las figuras más cercanas a Javier Milei. Desde marzo de 2024 ocupó la jefatura del Consejo de Asesores del Presidente, un espacio desde el cual trabajó en proyectos económicos y energéticos del oficialismo. Milei llegó a definirlo públicamente como uno de sus principales colaboradores intelectuales y aseguró que ambos estaban “reescribiendo gran parte de la teoría económica”, y que ganarían juntos el Nobel de Economía.

Posteriormente, Reidel asumió la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina el 23 de abril de 2025, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Permaneció en el cargo hasta febrero de 2026, cuando dejó la conducción de la empresa en medio de cuestionamientos internos, denuncias por presuntos sobreprecios y crecientes críticas por el manejo administrativo del organismo.