Una cervecería lanzó las Pizzas Adorni: "Inentendiblemente ricas"

En medio de la creciente investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, una cervecería del conurbano bonaerense encontró en la crisis política una oportunidad de marketing viral. El local Galpón de Tacuara lanzó en sus redes sociales una campaña promocional bautizada “Pizzas Adorni”, acompañada por el slogan “Inentendiblemente ricas”, una frase que rápidamente se multiplicó en Instagram, X y TikTok entre memes, ironías y referencias directas a las denuncias que enfrenta el funcionario.

La propuesta fue difundida desde la sede que el bar posee en General Pacheco, partido de Tigre, y consistió en promocionar distintas variedades de pizzas tradicionales bajo el nombre del vocero presidencial. Entre las opciones aparecían muzzarella, napolitana, fugazzeta y rúcula con parmesano, todas presentadas con estética publicitaria inspirada en slogans políticos y con un tono satírico claramente asociado a la situación judicial del Jefe de Gabinete de Javier Milei.

La publicación original superó rápidamente los miles de “likes” y comentarios. Muchos usuarios aprovecharon el posteo para ironizar sobre las propiedades investigadas por la Justicia y sobre las versiones vinculadas a pagos en efectivo y operaciones inmobiliarias. “¿Qué propiedades tiene la pizza?”, escribió un usuario. “Un 3% más rica que el resto”, publicó otro en alusión a las denuncias políticas que salpican al entorno libertario. También aparecieron mensajes como “¿Viene con cascada de queso incluida?”, “Son un afano estas pizzas” y “Una jubilada me dio plata para comprarme dos”, en referencia directa a la investigación sobre el departamento de Caballito y la participación de dos jubiladas en la operatoria inmobiliaria.

El fenómeno se volvió viral en cuestión de horas y distintos medios nacionales reprodujeron la campaña como uno de los casos más resonantes de humor político surgidos en redes durante las últimas semanas. Incluso programas de streaming y señales de noticias dedicaron segmentos completos a analizar la creatividad de la campaña y el impacto que generó el cruce entre gastronomía, actualidad política y memes.

Detrás del fenómeno aparece la estrategia digital de Galpón de Tacuara, un local conocido en la zona norte bonaerense por utilizar humor y referencias virales para promocionar sus productos. El bar funciona en General Pacheco y combina cervecería artesanal con pizzas estilo porteño, además de hamburguesas y tapeos, orientados principalmente al público joven que consume contenido en redes sociales. La campaña de las “Pizzas Adorni” terminó convirtiéndose en una de las acciones publicitarias más comentadas del fin de semana.

La viralización coincidió además con nuevas revelaciones de la causa judicial que investigan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En el expediente se analizan operaciones inmobiliarias vinculadas a una vivienda en Caballito y otra propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, además de movimientos con criptomonedas que no habrían sido declarados oficialmente. La Justicia también investiga pagos en efectivo por reformas valuadas en unos USD 245.000, viajes al exterior y la utilización de hipotecas privadas para justificar parte de las adquisiciones inmobiliarias del funcionario.

por R.N.