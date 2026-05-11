Video: el tiktoker libertario que disfrazó a su bebé de Milei

Un simpatizante libertario de Santiago del Estero se convirtió en protagonista de uno de los fenómenos virales más comentados de las últimas horas luego de compartir fotografías de su hijo caracterizado como el presidente Javier Milei. Las imágenes comenzaron a circular en TikTok, X y Facebook, donde miles de usuarios reaccionaron con humor y sorpresa ante el singular parecido del pequeño con el mandatario.

"Pensé que era una foto vieja del Presidente", fue uno de los comentarios más repetidos, mientras que otros aseguraban entre bromas que se trataba de un verdadero "mini Milei". La publicación desató una catarata de memes y reacciones que la convirtieron rápidamente en hit de las redes.

El propio padre tomó con humor la viralización inesperada y sumó un dato que terminó de inflamar las comparaciones: su hijo también lleva el nombre de Javier. La coincidencia alimentó aún más el fenómeno y disparó una nueva ronda de comentarios en todas las plataformas.

No es la primera vez que las redes argentinas se rinden ante un "doble" del Presidente. El caso más famoso es el de Diego Barreto, un camionero y trabajador rural de Gualeguay, Entre Ríos, conocido como el "Milei Campero" o "Peluca Gualeyo", cuyo asombroso parecido físico con el mandatario —incluyendo el pelo, los ojos claros y hasta los gestos— lo convirtió en sensación nacional. Sus videos haciendo tareas de campo acumularon millones de reproducciones en TikTok y decenas de medios lo buscaron para entrevistarlo. Hoy, en lugar de manejar su camión, Barreto asiste a eventos pagados por su parecido con Milei.