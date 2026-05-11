En el PRO le pegan a Bullrich: "Que se quede en el mismo espacio político por un tiempo"

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis, salió a pegarle este domingo a Patricia Bullrich por su historial de cambios de partido. En declaraciones a Radio La Red y luego a A Confesión de Parte, el dirigente amarillo advirtió que ese comportamiento hace daño tanto a la senadora como al sistema político argentino, y amplió sus críticas al caso Adorni y al rol de Karina Milei dentro del Ejecutivo.

"Me parece que lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro", disparó De Andreis en el programa Empezando el Día, que conduce Mariana Contartessi. Para el dirigente, ese tipo de prácticas "destruye la confianza" y "el valor de la palabra", y sus consecuencias van más allá de la política interna: "Algo que parece muy pequeño termina siendo muy grande, porque es una de las razones principales por las que ni los argentinos ni los extranjeros invierten y generan empleo en la Argentina", señaló.



De Andreis reconoció el peso político de Bullrich —como exministra, como senadora y como referente opositora— pero fue enfático en que los cambios reiterados de espacio "le han hecho mucho daño a ella y a la política argentina". Y planteó una advertencia de fondo: "Hay algo mucho más grande que nosotros como dirigentes: un partido político, una idea, un gobierno o, sobre todo, la Argentina."

Sobre el caso Manuel Adorni y la decisión del presidente Javier Milei de sostenerlo en el cargo, el secretario general del PRO fue directo: "Al gobierno lo afecta mucho. Básicamente, porque están hace un mes y medio o dos poniendo la energía en un lugar donde no la tienen que poner." Cuestionó la indefinición oficial y advirtió que ese desvío de enfoque se produce en medio de una "situación socioeconómica muy compleja", lo que demora la implementación de soluciones concretas.

En cuanto al rol de Karina Milei como secretaria general de la Presidencia, De Andreis señaló que existe una "distorsión" respecto de lo que debería ser esa función: "El presidente Milei llama a Karina, el jefe. Él delega o se desentiende de muchas cuestiones, sobre todo de la política, y lo transfiere a la figura de Karina. Eso en nuestro gobierno no pasaba de ninguna manera."

Sobre el futuro del PRO, el diputado aclaró que la prioridad hoy es la gestión y el diálogo parlamentario. El partido prepara la presentación de 150 candidatos a intendente en las ciudades más relevantes del país. Respecto de una eventual candidatura de Mauricio Macri para 2027, De Andreis fue claro: "Mauricio transmitió que se siente más cómodo con el rol de presidir el partido y conducir que de ser candidato."

Finalmente, sobre la relación con La Libertad Avanza, De Andreis reafirmó que el PRO acompañará la agenda del Gobierno caso por caso pero sin resignar su voz crítica. "También hay una decisión de empezar a ponerle cada vez más palabras a lo que falta, a lo que vemos que está mal, porque creemos que es la manera más leal de acompañar", cerró.