Denuncian a un influencer libertario por echarle gas pimienta a una vecina

Juliana Delfina García aseguró que el tuitero libertario Esteban Glavinich, conocido por su apodo de usuario TraductorTe Ama en la red social X, le arrojó gas pimienta en el rostro. La joven de 27 años declaró ante las fuerzas de seguridad que, mientras realizaba una mudanza, el activista digital la enfrentó para luego presuntamente atacarla.

Según lo relatado, el episodio violento ocurrió este domingo al mediodía en un edificio ubicado sobre avenida Pellegrini al 400 en la ciudad de Rosario. De acuerdo al relato de la víctima, el conflicto llevaba hacia meses con constantes situaciones de hostigamiento vinculadas a la convivencia en el edificio, motivo por el cual había decidido abandonar el departamento donde vivía.

Tras el ataque, se realizó un llamado al 911 y personal policial acudió al lugar del hecho. García debió recibir asistencia médica en un nosocomio, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 1ª. Fuentes cercanas a la causa indicaron que en esta semana las partes fueron citadas a declarar en Fiscalía, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.

No es la primera vez que Glavinich quedo expuesto en episodios de violencia en la city santafesina. El año pasado, durante el acto de cierre de campaña que encabezó Javier Milei en el Parque de España de Rosario, el armador bonaerense Sebastián Pareja, uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei, se cruzó con el tuitero mileista enviándole acertados golpes teledirigidos.

El encuentro boxístico aconteció en un contexto de tensión entre los sectores alineados con la secretaria general de Presidencia y la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, el espacio político-digital conducido por Santiago Caputo. Según algunos testimonios, Pareja habría increpado al activista digital y luego lo persiguió entre militantes y dirigentes hasta hacerlo caer mediante una zancadilla. Después llegaron golpes y forcejeos mientras colaboradores y militantes intentaban separar a ambos.

Por supuesto, la postal no fue un hecho aislado sino la expresión física de una guerra política que desde hace mucho tiempo se desarrolla en redes sociales, reuniones partidarias y negociaciones por el control territorial de La Libertad Avanza. Glavinich integra el núcleo duro de militantes digitales y operadores políticos que responden al principal asesor y arquitecto comunicacional del mileísmo. Desde la cuenta “Traductor Te Ama”, el tuitero se había transformado en uno de los principales críticos del armado bonaerense controlado por Pareja y Karina Milei.